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德國總統訪基輔 矢言對烏克蘭軍事財政援助

中央社柏林25日綜合外電報導

德國總統史坦麥爾今天出人意表走訪烏克蘭期間矢言進一步相挺，尤其在防空方面。這是俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，他首度訪問基輔。

路透報導，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）原來計劃4月就到訪，卻因為他過去支持西方與俄羅斯和睦相處的立場，使得烏克蘭當時並不歡迎他。基輔、柏林後來修補了雙方分歧。

史坦麥爾搭火車抵基輔後告訴記者：「我要對烏克蘭人傳達的訊息就是：我們不只支持各位，也會繼續從經濟、政治和軍事方面支援烏克蘭…現在最重要的是我們要盡可能幫忙保護烏克蘭人不受來自空中的襲擊。」

他強調，近數月來德國已經成為烏克蘭防空設備最大供應國之一。

他以對烏克蘭進行「殘酷侵略戰爭」譴責莫斯科，強調期盼訪烏期間與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。德國總統的角色大體上僅具象徵性。

除軍事支持之外，史坦麥爾表示，此行焦點也會擺在如何於冬季來臨前儘快協助烏克蘭修復諸如電網、水管和供暖系統等受損基礎設施上。

社會民主黨籍的史坦麥爾曾任德國外長，他對自己過去曾經支持北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）表達遺憾。這條管線能讓俄羅斯對德國天然氣供應量增加一倍，但是在莫斯科侵略基輔後遭到德國政府擱置。

史坦麥爾出身社民黨內長期主張與俄羅斯維持緊密經濟關係的派系，認為可藉此在西方導向的全球體系中堅守方向。

史坦麥爾抵基輔時，柏林正舉辦會議，呼籲替烏克蘭訂定一套協助重建的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）。馬歇爾計畫是美國協助歐洲走出第二次世界大戰而投入的經濟援助。

出席上述會議的烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）昨天表示，目前重建成本估達7500億美元。

烏克蘭 德國 俄羅斯

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