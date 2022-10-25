烏駁斥用髒彈 美：沒跡象顯示俄要用核武

尼古拉耶夫居民檢查被俄軍導彈擊毀的公寓陽台。（路透）

俄羅斯 國防部長蕭依古23日向英國、法國和土耳其防長表示，俄國 擔心基輔當局可能準備在烏克蘭 使用「髒彈」，烏克蘭則強烈駁斥俄方說法。蕭依古說，俄國「擔憂烏克蘭可能使用髒彈進行挑釁」，但俄國並未公布任何證據支持這項說法。

烏克蘭總統澤倫斯基強烈駁斥俄方說烏準備使用髒彈。（美聯社）

綜合媒體報導，所謂「髒彈」是帶有放射性物質的傳統炸藥，爆炸後藉由放射性物質汙染大片區域。據報導，美國軍方一位高階官員24日透露，美方沒有掌握跡象顯示俄羅斯已決定在烏克蘭使用核子、化學或生物武器，其中包括所謂的「髒彈」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日跟數個北大西洋公約組織（NATO）國家的防長通電話，他都宣稱基輔當局計畫使用髒彈。所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。

據報導，烏克蘭總統澤倫斯基說：「如果俄羅斯說烏克蘭正涉嫌準備做什麼，那代表一件事，俄國已經準備好這一切。我認為現在全世界應該做出盡可能嚴厲的回應。」

烏克蘭外交部長庫列巴同樣譴責莫斯科當局的說法是「荒謬」且「危險」。

美英法三國隨後發表聯合聲明，駁斥俄羅斯宣稱烏克蘭準備使用「髒彈」的指控，並警告莫斯科別用任何藉口來擴大衝突。

美國國務院在與英國、法國聯合發出的聲明中說：「我們三國明確表示，拒絕俄羅斯提出有關烏克蘭準備在其領土使用髒彈這種明顯有誤的指控。全世界都將看穿，將這項指控當作藉口使衝突升級的一切企圖，我們也會進一步否決俄羅斯有意擴大衝突的任何藉口。」

此外，俄羅斯當局在烏克蘭南部赫松州扶植的政府24日宣布成立民兵組織，並稱「赫松市所有留下的男性」皆可加入。鄰近赫松州的造船中心尼古拉耶夫23日遭到俄軍飛彈和無人機攻擊。

路透報導，赫松州是莫斯科上月正式併吞的烏克蘭4個州之一，基輔的部隊已在當地取得重大軍事進展。

目前俄軍已撤離赫松州前線部分地區。親俄當局希望趕在第聶伯河（Dnipro River）西岸的首府赫松市（Kherson）爆發戰鬥前，將平民疏散至俄羅斯完全控制的地區。莫斯科日前下令平民撤離赫松市。

另一方面，俄軍向烏國控制的南部城鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）發射飛彈和自殺式無人機，摧毀一棟公寓的頂層。