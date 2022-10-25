我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

烏駁斥用髒彈 美：沒跡象顯示俄要用核武

編譯中心／綜合24日電
尼古拉耶夫居民檢查被俄軍導彈擊毀的公寓陽台。（路透）
尼古拉耶夫居民檢查被俄軍導彈擊毀的公寓陽台。（路透）

俄羅斯國防部長蕭依古23日向英國、法國和土耳其防長表示，俄國擔心基輔當局可能準備在烏克蘭使用「髒彈」，烏克蘭則強烈駁斥俄方說法。蕭依古說，俄國「擔憂烏克蘭可能使用髒彈進行挑釁」，但俄國並未公布任何證據支持這項說法。

烏克蘭總統澤倫斯基強烈駁斥俄方說烏準備使用髒彈。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基強烈駁斥俄方說烏準備使用髒彈。（美聯社）

綜合媒體報導，所謂「髒彈」是帶有放射性物質的傳統炸藥，爆炸後藉由放射性物質汙染大片區域。據報導，美國軍方一位高階官員24日透露，美方沒有掌握跡象顯示俄羅斯已決定在烏克蘭使用核子、化學或生物武器，其中包括所謂的「髒彈」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日跟數個北大西洋公約組織（NATO）國家的防長通電話，他都宣稱基輔當局計畫使用髒彈。所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。

據報導，烏克蘭總統澤倫斯基說：「如果俄羅斯說烏克蘭正涉嫌準備做什麼，那代表一件事，俄國已經準備好這一切。我認為現在全世界應該做出盡可能嚴厲的回應。」

烏克蘭外交部長庫列巴同樣譴責莫斯科當局的說法是「荒謬」且「危險」。

美英法三國隨後發表聯合聲明，駁斥俄羅斯宣稱烏克蘭準備使用「髒彈」的指控，並警告莫斯科別用任何藉口來擴大衝突。

美國國務院在與英國、法國聯合發出的聲明中說：「我們三國明確表示，拒絕俄羅斯提出有關烏克蘭準備在其領土使用髒彈這種明顯有誤的指控。全世界都將看穿，將這項指控當作藉口使衝突升級的一切企圖，我們也會進一步否決俄羅斯有意擴大衝突的任何藉口。」

此外，俄羅斯當局在烏克蘭南部赫松州扶植的政府24日宣布成立民兵組織，並稱「赫松市所有留下的男性」皆可加入。鄰近赫松州的造船中心尼古拉耶夫23日遭到俄軍飛彈和無人機攻擊。

路透報導，赫松州是莫斯科上月正式併吞的烏克蘭4個州之一，基輔的部隊已在當地取得重大軍事進展。

目前俄軍已撤離赫松州前線部分地區。親俄當局希望趕在第聶伯河（Dnipro River）西岸的首府赫松市（Kherson）爆發戰鬥前，將平民疏散至俄羅斯完全控制的地區。莫斯科日前下令平民撤離赫松市。

另一方面，俄軍向烏國控制的南部城鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）發射飛彈和自殺式無人機，摧毀一棟公寓的頂層。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

「淹死烏童」 俄主持人失言遭停職並道歉

下一則

與統一教關係撇不清 日岸田首位閣員下台

延伸閱讀

俄稱烏準備用髒彈 烏斥荒謬 專家：俄醞釀插贓嫁禍

俄稱烏準備用髒彈 烏斥荒謬 專家：俄醞釀插贓嫁禍
俄軍稱烏克蘭恐準備使用髒彈 澤倫斯基強烈駁斥

俄軍稱烏克蘭恐準備使用髒彈 澤倫斯基強烈駁斥
美英俄防長討論烏克蘭局勢 俄軍稱基輔恐用髒彈

美英俄防長討論烏克蘭局勢 俄軍稱基輔恐用髒彈
相隔5個月 美俄防長通話談俄烏戰爭期間保持溝通

相隔5個月 美俄防長通話談俄烏戰爭期間保持溝通

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目