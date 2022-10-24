我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烤箱頑垢難清除 家事專家實測後推薦這8種清潔產品

影／從陌生人墓碑發現食譜烤餅乾 網紅大讚：好吃得要死

稱應淹死烏克蘭兒童 俄主持人遭停職並道歉

中央社莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」節目主持人上週語出驚人，稱批評俄國烏克蘭兒童應被淹死。該名主持人因此遭停職，他今天為這番爭議言論道歉，俄國當局也稱將調查此案。

路透報導，今日俄羅斯（RT）節目主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）在上週播出的節目中說，將蘇聯時代俄國人視為占領者的烏克蘭兒童應該「被扔進水流湍急的河裡」。

俄國科幻作家魯基雅年科（Sergei Lukyanenko）當時在節目中提到，他在1980年代首度造訪烏克蘭時，烏國的孩子們告訴他，如果俄國沒有占領他們的國家，他們的生活會更好。對此，主持人克拉索夫斯基隨即做出上述回應。

克拉索夫斯基還說，「他們（烏國兒童）應該淹死在泰西納（Tysyna）河中」，或被推進小屋裡燒死。

克拉索夫斯基是俄國電視台的挺戰評論員，如今正受到歐盟制裁。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天痛批，這家媒體是種族滅絕的煽動者，應受到全球封殺。

RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）也說，由於克拉索夫斯基的評論「令人作嘔」，她已將其停職，並強調RT其他同仁並不認同他的觀點。

西蒙尼揚在RT官網發布聲明說：「對於烏克蘭全國、以及頓巴斯（Donbas）和其他地方的所有孩子們，我希望這一切（指戰爭）儘快結束，讓他們可以使用他們所認知的母語，回歸和平生活和正常學習。」

克拉索夫斯基本人也在社群媒體發文稱，他感覺「真的很尷尬。情況就這樣發生了…針對所有因這番言論而感到震驚的人，我請求你們的原諒。」

受克里姆林宮嚴格管控的俄羅斯國營電視台一直大力支持入侵烏克蘭，也經常呼籲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對入侵行動採取更積極的作為。不過，克拉索夫斯基的言論似乎已經超越當局的底線。

負責調查重大犯罪事件的調查委員會（Investigative Committee）今天表示，該機構已被要求調查克拉索夫斯基的「刺耳陳述」，並下令電視台提交相關報告。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

環保人士再示威 這次被砸食物的是「他」

下一則

俄若炸毀大壩 烏軍推估僅能拖延南部反攻腳步2週

延伸閱讀

罹癌疑雲再起…普亭手背現靜脈注射痕跡 官媒急刪畫面

罹癌疑雲再起…普亭手背現靜脈注射痕跡 官媒急刪畫面
俄稱烏準備用髒彈 烏斥荒謬 專家：俄醞釀插贓嫁禍

俄稱烏準備用髒彈 烏斥荒謬 專家：俄醞釀插贓嫁禍
俄軍稱烏克蘭恐準備使用髒彈 澤倫斯基強烈駁斥

俄軍稱烏克蘭恐準備使用髒彈 澤倫斯基強烈駁斥
俄軍拷問室搜出「大量假牙」 當地居民:晚上常傳尖叫聲

俄軍拷問室搜出「大量假牙」 當地居民:晚上常傳尖叫聲

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17

超人氣

更多 >
好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮
20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆

20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆
棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職