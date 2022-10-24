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俄稱烏準備用髒彈 烏斥荒謬 專家：俄醞釀插贓嫁禍

編譯中心／綜合23日電
俄羅斯一架Su-30軍機23日試飛時撞向西伯利亞伊爾庫次克州一幢住宅大樓，事後有多人在封鎖線外圍觀。（路透）
俄羅斯一架Su-30軍機23日試飛時撞向西伯利亞伊爾庫次克州一幢住宅大樓，事後有多人在封鎖線外圍觀。（路透）

俄羅斯今天展開外交宣傳攻勢，俄國防長蕭依古今天與美國國防部長奧斯汀討論烏克蘭局勢，這是他們不到一周內的第2次通話。蕭依古蕭依古今天稍早也與法國、土耳其和英國的防長進行對話，表示俄方擔心基輔可能使用髒彈。

俄羅斯媒體引述俄國國防部的消息報導，蕭依古今天跟英國國防大臣華勒斯通電話，兩人談論烏克蘭局勢。蕭依古告訴華勒斯，俄國擔心基輔當局可能準備在烏克蘭使用「髒彈」，他跟法國及土耳其防長通電話時也提出這項說法。

同日，俄媒也開始「引述消息」流傳烏克蘭準備引爆髒彈。所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥，但俄國沒有公布任何證據支持這項說法。

美國國防智庫蘭德公司資深政策研究員馬斯科特（Dara Massicot）分析，髒彈說法看起來很像是「俄羅斯插贓嫁禍的鋪墊」。

烏克蘭總統澤倫斯基強力駁斥俄方指控，更直言「只有俄羅斯有辦法在歐洲使用核武器」。他表示：「如果俄羅斯指控說烏克蘭『正在準備某件事』，那這只代表一件事情：俄羅斯已經準備好這麼做了。」他呼籲世界各國應該盡快針對此事情做出嚴厲的反應。

烏克蘭外長庫列巴也在推特批評俄方指控「荒謬」和「危險」。他強調烏克蘭既沒有也無意取得髒彈，而且俄方經常用自己正在籌畫的事來指控他人。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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