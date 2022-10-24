北約邊境緊張 美國101空降師部署歐洲 備戰抗俄

俄國侵烏，北約組織邊境、距羅馬尼亞與烏克蘭邊界僅3英里處受到威脅，美國101空降師近80年首次部署歐洲。圖為美軍在義大利境內進行空降行動時攝。（摘自美國國防部官網）

俄羅斯入侵烏克蘭 ，與美國為首的北約 組織關係日趨緊張，接近烏國西南面的北約成員國羅馬尼亞受到威脅，美國101空降師現已部署歐洲，為近80年首次。西班牙也在22日宣布，將向保加利亞和羅馬尼亞增派14架戰機，強化北約東翼的防衛力量。

有「嚎叫之鷹」之稱的101空降師是美國最精銳的空中打擊師，可在數小時內部署到世界上任何戰場。

CBS News跟著101空降師副指揮官盧巴斯準將，以及第2旅級戰鬥隊指揮官馬泰德斯上校一起搭上黑鷹（Black Hawk）直升機，前進北約最邊界，距羅馬尼亞與烏克蘭邊界僅3英里處。

盧巴斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網：「我們準備好保衛北約的每吋土地，我們帶來了獨特的能力，來自我們的空中攻擊能力…我們是一支輕步兵部隊，為我們的飛機和空中突擊帶來了機動性。」

目前101空降師已有約4700人部署羅馬尼亞，加強北約東翼，他們來自肯塔基州 坎貝爾堡基地，配有重型裝備。

馬泰德斯說，他和部隊是與烏克蘭戰事距離最近的美軍，他們持續「密切關注」俄軍，進行「準確複製」戰爭狀況的演習，保持警戒。兩名指揮官也表示，一旦俄烏戰事升級或北約受到攻擊，他們已準備好到烏克蘭作戰。

與此同時，西班牙昨宣布將在11月中旬至12月初，向保加利亞派遣6架歐洲戰機和130名士兵，以訓練當地部隊。此外，西班牙也擬在今年12月至2023年3月間，派遣8架F18M戰機和130名空軍人員前往羅馬尼亞，以作為北約「反應和威懾」戰略的一部分。