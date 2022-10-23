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台灣人加入烏克蘭志願軍 赴伊久姆前線 分享戰時生活

中央社台北23日電
曾加入烏克蘭國際志願軍的呂子豪（左1）23日表示，對烏克蘭政府有幫助的人，都會收到一面烏克蘭國旗，他也請隊友在上面簽名留念。（呂子豪提供/中央社）
曾加入烏克蘭國際志願軍的呂子豪（左1）23日表示，對烏克蘭政府有幫助的人，都會收到一面烏克蘭國旗，他也請隊友在上面簽名留念。（呂子豪提供/中央社）

俄烏戰爭持續，來自台灣桃園的呂子豪，原本只想去發物資幫助難民，最終加入國際志願軍並曾赴烏東戰略要地伊久姆前線作戰，從軍3個月還遇到同單位志願軍為搶回同袍遺體而犧牲；他說，一名外國人願意用生命保護其他國家，「我覺得他很偉大」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日對烏克蘭展開全面入侵。台灣全民國防教育射擊中心下午在新北市舉行「烏克蘭戰壕中的台灣人分享會」，由志願戰士呂子豪進行戰地影音解說。

今年34歲的呂子豪，3月22日抵達烏克蘭、6月22日離開，整整待了3個月。他回憶勇赴烏克蘭的動機時說，俄烏戰爭後，在網路上看到一些影片，覺得難民很可憐，想去幫助他們；一開始只想去送物資，遂自掏腰包買了耳塞、充氣枕頭、暖暖包、奶粉等，滿滿30公斤的物資。

由於烏克蘭基輔國際機場在戰事初期已被俄軍轟炸，加上俄軍部隊經白俄羅斯大舉南侵欲進逼首都基輔，呂子豪表示，他當時只能先飛到波蘭，再進入烏克蘭。

他說，抵達基輔後發現，整個首都市區道路全都擺滿拒馬、沙包，有能力的人都已前往難民營躲避戰事，城裡只剩老人與小孩留守；當時他還未加入兵團，只是穿著防彈背心去發放物資。

為了幫助更多人，呂子豪幾經思考後決定報名兵團。在歷經層層篩選後，加入由各國志願者組成的「烏克蘭領土防衛國際軍團」，所屬隊伍約有100多人，只有他一人是台灣人。

國際軍團並非加入就立即作戰，由於各國槍枝裝備不同，還要先行訓練。呂子豪透露，受訓1個月期間，主要是練習各式槍枝大部分解保養、投擲手榴彈、操作刺針飛彈及基礎醫療等訓練。

戰爭無國籍之分，志願軍一樣要到前線。烏東運輸補給要地伊久姆（Izium），在俄烏戰爭初期，即是俄羅斯亟欲攻占的重要據點，在俄軍輪番砲轟後拿下，直至9月初烏軍大反攻，才從俄軍手中奪回，事後還在當地發現平民塚。

來自桃園的呂子豪（前排左3）加入烏克蘭國際志願軍，與來自世界各國的志願者一起投入...
來自桃園的呂子豪（前排左3）加入烏克蘭國際志願軍，與來自世界各國的志願者一起投入俄烏戰爭前線作戰。（呂子豪提供/中央社）

呂子豪就曾跟著軍隊移防到伊久姆，並駐紮在學校，親自感受到前線戰地緊張氣氛。他表示，武器裝備都很齊全，各式槍枝、彈藥都有，拿得動都可以拿；因為戰爭時期在最前線，「只要會扣扳機就好，打不打得到、是其次」。

呂子豪說，剛到前線時，要先熟悉重武器，因處於防守狀態，沒事就是挖戰壕、設置武器庫；在烏克蘭3個月都是睡地板，野外作戰是吃口糧，如果在基地則會有民眾主動煮罐頭、肉泥給大家吃。

身處戰地、所有思維都是「生死思考」。呂子豪回憶說，就算人在室內休息時，窗戶也都要貼起來，一點光都不能透出去，否則被俄軍發現就可能會被炸掉，且當時天氣很冷，睡地板都要鋪瑜珈墊；因為當地沒有水，只能用濕紙巾擦澡，許多民宅都被轟炸，難民唯一帶走的只有棉被。

戰爭很殘酷，呂子豪也親身感受到何謂「同袍情」指出，他所處的單位就有一名哥倫比亞籍志願軍，為了要將另名法國人的遺體搶回來，結果途中遇到坦克就犧牲了，「用自己的生命去保護其他國家，我覺得他很偉大」。

至於當志願軍是否有薪資，呂子豪透露，加入國際志願軍時會先簽約、帶他們去辦銀行卡，烏克蘭政府答應會發薪水，但不知為何錢一直沒匯；他笑說，「我就是要去幫助別人，有錢的話我可以幫更久，沒有也沒關係」。

此次烏克蘭行程包含機票、物資等，呂子豪花了新台幣14、15萬元左右；由於怕家人擔心，他出發前都不敢跟家人講，直到回台後家人才知情。

談及烏克蘭行的紀念品，呂子豪在分享會出示一面烏克蘭國旗，這是烏克蘭政府送給對烏國有幫助的人，他則請隊友在國旗上簽名留念。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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