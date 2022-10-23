俄烏激戰 俄軍猛攻能源設施 烏克蘭朝赫爾松反攻

烏克蘭空軍表示，俄羅斯22日發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。圖為俄羅斯總統普亭（右二）20日到梁贊州視察軍隊。（美聯社）

烏克蘭 空軍表示，俄羅斯 今天（22日）發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯的攻擊範圍「非常廣泛」。他承諾，烏軍將在合作夥伴協助下，進一步提升已經不錯的擊落來襲飛彈紀錄。

與此同時，烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）的俄羅斯占領當局以他們所謂的軍事局勢緊張為由，敦促平民立即撤離。烏克蘭軍方說，其部隊向南穿過赫爾松州，收復了至少兩個據稱俄軍棄守的村落。

赫爾松的親俄當局警告烏軍可能將發動攻擊、收復赫爾松之後，赫爾松近日陸續有數以千計百姓撤離，但今天的警告更多了點急迫性。

赫爾松的親俄當局在社群媒體宣布：「由於前線局勢緊張、城市受到大規模砲擊的風險增加，加上恐怖攻擊威脅上升，所有平民必須立即離開赫爾松市，前往第聶伯河（Dnipro River）左岸地區。」

烏軍積極反攻之際，俄軍則是持續攻擊烏國電力設施。10月10日以來，俄羅斯對烏克蘭的電力基礎設施發動毀滅性攻擊，烏克蘭至少一半的火力發電受創，整個系統則有高達40%遭受攻擊。

今天天亮後不久，許多地區的官員通報能源設施遭到攻擊、電力中斷，工程師忙著恢復能源供應，州長則建議居民儲備用水。基輔部分地區停電至傍晚，市中心一個地區商店關門，交通號誌不亮。

澤倫斯基在每晚例行的演說中提及烏克蘭西部、中部和南部：「最新的這場攻擊範圍非常廣泛。」

「我們當然沒有技術能力可以百分之百擊落俄羅斯飛彈和無人攻擊機，但我確信，在合作夥伴的協助下，我們將逐漸實現這一目標。現在，我們已擊落大多數的巡弋飛彈以及大部分的無人機。」

路透記者在烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）報導說，當地停電已經停了數小時，手機訊號中斷。東南部常遭俄國砲轟的尼科波（Nikopol）地方當局則警告，空襲警報可能因為停電而不響。

稍早烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，目前全國共有100多萬戶無電可用。