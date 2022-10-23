我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

俄烏激戰 俄軍猛攻能源設施 烏克蘭朝赫爾松反攻

中央社／基輔22日即時報導
烏克蘭空軍表示，俄羅斯22日發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。圖為俄羅斯總統普亭（右二）20日到梁贊州視察軍隊。（美聯社）
烏克蘭空軍表示，俄羅斯22日發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。圖為俄羅斯總統普亭（右二）20日到梁贊州視察軍隊。（美聯社）

烏克蘭空軍表示，俄羅斯今天（22日）發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯的攻擊範圍「非常廣泛」。他承諾，烏軍將在合作夥伴協助下，進一步提升已經不錯的擊落來襲飛彈紀錄。

與此同時，烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）的俄羅斯占領當局以他們所謂的軍事局勢緊張為由，敦促平民立即撤離。烏克蘭軍方說，其部隊向南穿過赫爾松州，收復了至少兩個據稱俄軍棄守的村落。

赫爾松的親俄當局警告烏軍可能將發動攻擊、收復赫爾松之後，赫爾松近日陸續有數以千計百姓撤離，但今天的警告更多了點急迫性。

赫爾松的親俄當局在社群媒體宣布：「由於前線局勢緊張、城市受到大規模砲擊的風險增加，加上恐怖攻擊威脅上升，所有平民必須立即離開赫爾松市，前往第聶伯河（Dnipro River）左岸地區。」

烏軍積極反攻之際，俄軍則是持續攻擊烏國電力設施。10月10日以來，俄羅斯對烏克蘭的電力基礎設施發動毀滅性攻擊，烏克蘭至少一半的火力發電受創，整個系統則有高達40%遭受攻擊。

今天天亮後不久，許多地區的官員通報能源設施遭到攻擊、電力中斷，工程師忙著恢復能源供應，州長則建議居民儲備用水。基輔部分地區停電至傍晚，市中心一個地區商店關門，交通號誌不亮。

澤倫斯基在每晚例行的演說中提及烏克蘭西部、中部和南部：「最新的這場攻擊範圍非常廣泛。」

「我們當然沒有技術能力可以百分之百擊落俄羅斯飛彈和無人攻擊機，但我確信，在合作夥伴的協助下，我們將逐漸實現這一目標。現在，我們已擊落大多數的巡弋飛彈以及大部分的無人機。」

路透記者在烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）報導說，當地停電已經停了數小時，手機訊號中斷。東南部常遭俄國砲轟的尼科波（Nikopol）地方當局則警告，空襲警報可能因為停電而不響。

稍早烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，目前全國共有100多萬戶無電可用。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

制中 日澳15年來首次更新安保宣言 還要在澳北聯合軍演

下一則

英相角逐戰憂引發內鬥 保守黨促兩強取得協議

延伸閱讀

俄連夜發射36枚火箭彈 烏150萬戶斷電

俄連夜發射36枚火箭彈 烏150萬戶斷電
面對烏軍反攻 親俄當局要求民眾立即離開赫松市

面對烏軍反攻 親俄當局要求民眾立即離開赫松市
烏克蘭：俄軍猛攻能源設施 逾百萬戶無電可用

烏克蘭：俄軍猛攻能源設施 逾百萬戶無電可用
澤倫斯基：俄羅斯向烏克蘭發射36枚火箭彈

澤倫斯基：俄羅斯向烏克蘭發射36枚火箭彈

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適