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俄連夜發射36枚火箭彈 烏150萬戶斷電

編譯中心／綜合22日電
烏克蘭政府官員表示，烏克蘭有超過150萬戶停電。（歐新社）
烏克蘭政府官員表示，烏克蘭有超過150萬戶停電。（歐新社）

烏克蘭總統府官員22日表示，俄羅斯軍隊對全國能源設施發動攻擊後，烏國共有超過100萬個家庭無電可用。政府官員警告，烏克蘭可能面臨一個寒冷且黑暗的冬天。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，俄軍在一周內摧毀該國約三成的發電站，導致全國大範圍停電。烏國國家能源公司（Ukrenergo）22日指出，俄軍近期這波攻擊對能源設施造成的破壞程度，不亞於10月10日起的連3天攻勢。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍連夜進行「大規模攻擊」，對烏國發射36枚火箭彈。稍早，烏國空軍表示，境內各地的重要基礎設施22日遭到10多枚俄軍飛彈攻擊，數個州都通報能源設施遭襲造成停電。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，全國已有10個州正在實施限電，包括首都基輔。

俄羅斯在烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區扶植的政府22日敦促當地居民，面對基輔持續推進的反攻行動，應「立即離開赫爾松市」。莫斯科聲稱已正式併吞赫爾松地區，基輔譴責此舉形同將當地民眾「驅逐出境」。

另有消息指出，俄羅斯、白俄羅斯兩國軍隊可能聯合從北面往南攻擊烏克蘭，再度瞄準烏克蘭首都基輔，更稱俄羅斯在烏東戰線就快扛不住，甚至請瓦格那傭兵在盧甘斯克俄軍占領區打造2公里路障防線，阻止烏克蘭坦克軍車進攻。

烏克蘭 白俄羅斯 澤倫斯基

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