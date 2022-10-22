相隔5個月 美俄防長通話談俄烏戰爭期間保持溝通

美國防部長奧斯丁。(Getty Images)

美國防部 表示，國防部長奧斯丁與俄羅斯國防部長蕭依古21日通話，稱奧斯丁強調「在正在進行的俄烏戰爭中保持溝通渠道的重要性」。這是美俄防長自今年五月以來首次通話。

奧斯丁21日也和烏克蘭 國防部長列茲尼科夫通話。美國防部副新聞秘書辛赫指出，兩人討論「戰場上所需物資」，但她拒絕提供對話細節。她說，「這是個情勢瞬息萬變的戰場」，烏克蘭人一直取得進展，俄國 人也在努力戰鬥。

俄國持續攻擊烏克蘭民生基礎設施，烏克蘭當地政府指出，俄國21日不斷打擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，導致一處工業設施內有九人受傷。札波羅熱州政府表示，札波羅熱市近幾周屢受襲擊，一枚飛彈擊中住宅大樓，大樓內天然氣管爆炸後釀成火災。三位民眾受傷。

隨著俄軍又襲擊札波羅熱和哈爾科夫，烏軍也砲襲烏南城市赫松渡口，赫松是自俄國今年2月侵烏以來唯一掌握的區域重鎮。

國務卿布林肯21日表示，俄軍的攻擊只會加深烏克蘭人保家衛國的決心。布林肯在與法國外長科隆納召開的聯合記者會表示：「莫斯科當局可以切斷整個烏克蘭的燈光，卻無法澆熄烏克蘭人的靈魂。」