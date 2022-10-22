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莫斯科脫衣舞廳救生意 「憑動員令可免費看」

編譯中心／綜合21日電
只要出示徵兵令，就能在Lucky Lee的脫衣舞孃俱樂部免費觀看私人艷舞，並獲得免費酒水。（圖片取自臉書）
只要出示徵兵令，就能在Lucky Lee的脫衣舞孃俱樂部免費觀看私人艷舞，並獲得免費酒水。（圖片取自臉書）

俄烏戰爭開打後，俄國男人不是被徵召上戰場，就是逃離俄國，導致俄國脫衣舞俱樂部生意一落千丈。莫斯科一家脫衣舞廳就祭出奇招，只要出示徵兵動員令，就能免費看表演。

莫斯科脫衣舞俱樂部「金色女孩大道」（Golden Girls veneu）老闆Lucky Lee向記者抱怨，業績從今年2月就不斷下滑，普亭宣布動員令後更是只剩40%。Lucky Lee決定提供福利：只要出示徵兵動員令，就能免費觀看兩場私人艷舞，並獲得兩杯免費酒水。

Lucky Lee是哈薩克裔俄羅斯商人，也是俄羅斯脫衣舞俱樂部協會會長。他呼籲協會其他俱樂部成員響應他的「我們一條心」（We Are Together）促銷活動，並表示促銷已為「金色女孩大道」帶來10%的業績成長。

Lucky Lee表示：「人們為保家衛國上戰場，在戰場上消殞、死亡，我們應該用創意啟發他們」「男人們離開俄羅斯，可能明天就會死。至少讓他們喝一杯免費的，以示支持。」

另一方面，俄軍在前線戰場陷入苦戰，甚至傳出物資嚴重不足的狀況。烏克蘭無人機就拍到兩名俄軍劫掠烏克蘭一處似乎被砲火破壞的住家，笨拙地將洗衣機搬上有Z字標示的坦克。

烏克蘭公開影像並表示：「兵力世界第二的軍隊，也是第一支掠奪者軍隊正進行一項特別行動，從住家所有者手中解放了一台洗衣機。」英國每日郵報報導標題也諷刺道：「俄國總統普亭的人馬解放一台洗衣機。」

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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