莫斯科脫衣舞廳救生意 「憑動員令可免費看」

只要出示徵兵令，就能在Lucky Lee的脫衣舞孃俱樂部免費觀看私人艷舞，並獲得免費酒水。（圖片取自臉書）

俄烏戰爭開打後，俄國 男人不是被徵召上戰場，就是逃離俄國，導致俄國脫衣舞俱樂部生意一落千丈。莫斯科一家脫衣舞廳就祭出奇招，只要出示徵兵動員令，就能免費看表演。

莫斯科脫衣舞俱樂部「金色女孩大道」（Golden Girls veneu）老闆Lucky Lee向記者抱怨，業績從今年2月就不斷下滑，普亭宣布動員令後更是只剩40%。Lucky Lee決定提供福利：只要出示徵兵動員令，就能免費觀看兩場私人艷舞，並獲得兩杯免費酒水。

Lucky Lee是哈薩克裔俄羅斯 商人，也是俄羅斯脫衣舞俱樂部協會會長。他呼籲協會其他俱樂部成員響應他的「我們一條心」（We Are Together）促銷活動，並表示促銷已為「金色女孩大道」帶來10%的業績成長。

Lucky Lee表示：「人們為保家衛國上戰場，在戰場上消殞、死亡，我們應該用創意啟發他們」「男人們離開俄羅斯，可能明天就會死。至少讓他們喝一杯免費的，以示支持。」

Some of my foreign followers do not believe that Russians steal washing machines and toilets. Here is a video from the south of Ukraine. Two Russian soldiers steal a washing machine. In Russia, they cannot afford to buy it. pic.twitter.com/Liz9Rp6fFE — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) 2022年10月21日

另一方面，俄軍在前線戰場陷入苦戰，甚至傳出物資嚴重不足的狀況。烏克蘭 無人機就拍到兩名俄軍劫掠烏克蘭一處似乎被砲火破壞的住家，笨拙地將洗衣機搬上有Z字標示的坦克。

烏克蘭公開影像並表示：「兵力世界第二的軍隊，也是第一支掠奪者軍隊正進行一項特別行動，從住家所有者手中解放了一台洗衣機。」英國每日郵報報導標題也諷刺道：「俄國總統普亭的人馬解放一台洗衣機。」