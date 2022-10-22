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烏俄赫爾松交火 互控攻擊水壩「恐淹80村」

編譯中心／綜合21日電
俄軍近日派出無人機攻擊烏克蘭首都基輔，烏克蘭20日晚間發射飛彈反擊，轟炸遭俄控制的赫松市港口。（Getty Images）
俄軍近日派出無人機攻擊烏克蘭首都基輔，烏克蘭20日晚間發射飛彈反擊，轟炸遭俄控制的赫松市港口。（Getty Images）

烏克蘭首都基輔21日傳出多聲爆炸。俄國與烏克蘭軍隊20日晚間展開強烈砲火，專家推測接下來的一級戰區將在赫爾松市。赫爾松是通往克里米亞島的重要交通樞紐，臨近的黑海更是歐洲貿易的重要通道，獨特的地理位置使赫爾松成為俄烏爭奪的首要目標。

綜合媒體報導，親俄的赫爾松官員在俄國電視台上表示，烏軍20日朝赫爾松市約70公里外的卡科夫卡水力發電廠與水壩發射5枚飛彈，如果兩設施遭毀損，輸送水資源到克里米亞的主要通道將被切斷。

烏國總統澤倫斯基否認，並指控俄軍自己在發電廠與水壩底下埋地雷，計畫炸毀兩者，並試圖栽贓嫁禍烏方。澤倫斯基表示，如果該水壩被炸毀，可能釋放1800萬噸的洪水淹沒赫爾松與其他仍有居民的地區，恐有80個城鎮和鄉村消失，會是場大規模災難。

烏克蘭指控俄羅斯，計畫以水雷炸毀烏南赫爾松地區的卡科夫卡水力發電廠水壩。圖為2月...
烏克蘭指控俄羅斯，計畫以水雷炸毀烏南赫爾松地區的卡科夫卡水力發電廠水壩。圖為2月該水壩的衛星空照圖。（路透）

建於1956年、前蘇聯時代的卡科夫卡水電站大壩，高30公尺，長3.2公里，擁有儲水量達1800萬噸的水庫，約相當於美國猶他州的大鹽湖。該水庫也為克里米亞及扎波羅熱核電廠供水，卡科夫卡水電站一帶地區目前由俄軍控制，距離與烏克蘭軍隊正面交鋒的前方不遠處。

俄羅斯總統普亭20日視察該國利珊地區的西部軍區一座訓練中心，除聽取空降部隊副指揮...
俄羅斯總統普亭20日視察該國利珊地區的西部軍區一座訓練中心，除聽取空降部隊副指揮官（戴扁帽者）的簡報，並慰問被徵召入伍的後備軍人。這是他自烏俄戰爭爆發以來，首次巡視訓練中心。（路透）

目前雙方的指控都沒有辦法驗證。不過俄國侵烏指揮官倒是承認烏克蘭在赫爾松的反攻已造成威脅，英國國防部長認為這代表俄軍正慎重考慮是否從第聶伯河西岸大規模撤兵。

此外，烏克蘭20日晚間轟炸遭俄控制的赫爾松一處港口，造成4人身亡。同時，俄軍則強轟烏克蘭，多個城市傳出爆炸。

俄烏戰爭爆發後，赫爾松成為俄國首先占領的城市之一，也是目前俄國占領的最大城市；俄國占領赫爾松之後，當地親俄官員接連遭烏克蘭人民刺殺。隨著普亭戒嚴令20日生效，當地政府已由俄軍接管指揮，準備迎接烏克蘭的反攻。

烏克蘭指揮中心20日證實對赫爾松的俄軍基地發動15次攻擊，俄軍則已派出坦克進駐赫爾松邊境村莊蘇漢諾夫、諾瓦卡米安卡與切夫尼亞。

烏克蘭 俄國 克里米亞

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