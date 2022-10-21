我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

401(k)退休存款上限 國稅局增至2.25萬 漲幅歷年最高

川普海湖莊園搜出密件 涉及中國、伊朗高敏感情報

澤倫斯基：俄羅斯刻意拖延150艘運糧船通行

中央社／基輔21日電
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯刻意拖延依據聯合國斡旋協議載運榖物出口的船隻通行，表示有150艘船舶正在等候裝填。

路透報導，聯合國與俄羅斯、烏克蘭和土耳其今年7月簽署協議以來，基輔當局已出口近1100萬噸榖物和其他糧食。

澤倫斯基在影片演說中表示，拖延運糧船出口一事意味著烏克蘭榖物出口短少300萬噸，而這些食物量足以填飽1000萬人的肚子。

俄羅斯駐聯合國大使昨天在日內瓦表示，這項協議將於11月到期，但延長期限的討論並未取得多少進展，因為俄方的顧慮並未被適當納入考慮。

澤倫斯基在今天的影片演說中表示：「敵人正在竭盡所能拖緩我們糧食出口…截至今天，有超過150艘船舶正在等候履行運送我國農產品的合約義務。」

他補充表示：「這是人為造成的排隊。起因全因俄羅斯刻意延後船舶通行。」澤倫斯基並未說明細節。

俄羅斯外交部和國防部並未立刻回應記者的置評請求。

當天稍早，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，他認為在延長協議方面並沒有障礙。

莫斯科表示，西方制裁正在阻礙自身的榖物和肥料出口，甚至是出口到那些需要補給的窮困國家。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

蕭茲11月率團訪中 歐盟領導人質疑破壞團結

延伸閱讀

澤倫斯基指控俄羅斯 在烏南水力發電廠水壩布地雷

澤倫斯基指控俄羅斯 在烏南水力發電廠水壩布地雷
澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產

澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產
烏克蘭3成電廠被毀 澤倫斯基：跟普亭政權沒談判餘地

烏克蘭3成電廠被毀 澤倫斯基：跟普亭政權沒談判餘地
澤倫斯基「戰爭演講集」將出版 收益全捐

澤倫斯基「戰爭演講集」將出版 收益全捐

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作