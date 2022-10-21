澤倫斯基：俄羅斯刻意拖延150艘運糧船通行

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯 刻意拖延依據聯合國斡旋協議載運榖物出口的船隻通行，表示有150艘船舶正在等候裝填。

路透報導，聯合國與俄羅斯、烏克蘭和土耳其今年7月簽署協議以來，基輔當局已出口近1100萬噸榖物和其他糧食。

澤倫斯基在影片演說中表示，拖延運糧船出口一事意味著烏克蘭榖物出口短少300萬噸，而這些食物量足以填飽1000萬人的肚子。

俄羅斯駐聯合國大使昨天在日內瓦表示，這項協議將於11月到期，但延長期限的討論並未取得多少進展，因為俄方的顧慮並未被適當納入考慮。

澤倫斯基在今天的影片演說中表示：「敵人正在竭盡所能拖緩我們糧食出口…截至今天，有超過150艘船舶正在等候履行運送我國農產品的合約義務。」

他補充表示：「這是人為造成的排隊。起因全因俄羅斯刻意延後船舶通行。」澤倫斯基並未說明細節。

俄羅斯外交部和國防部並未立刻回應記者的置評請求。

當天稍早，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，他認為在延長協議方面並沒有障礙。

莫斯科表示，西方制裁正在阻礙自身的榖物和肥料出口，甚至是出口到那些需要補給的窮困國家。