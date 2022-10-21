「普亭人馬解放一台洗衣機」 烏克蘭諷俄軍搶劫住家

烏克蘭無人機拍到兩名俄軍劫掠烏克蘭一處似乎被砲火破壞的住家，他們笨拙將洗衣機搬上有Z字標示坦克的全部過程都被錄下。(取自@GoncharenkoUa推特)

烏克蘭 無人機拍到兩名俄軍劫掠烏克蘭一處似乎被砲火破壞的住家，他們笨拙將洗衣機搬上有Z字標示坦克的全部過程都被錄下，英國 每日郵報報導標題更藉機諷刺道：「俄國總統普亭 的人馬解放一台洗衣機。」

空拍影片顯示，兩名俄軍從烏克蘭一處住家搬出一台洗衣機，穿越住家前的草坪後在大門停下稍稍休息，隨後又搬起洗衣機，沿著泥土地往軍車方向前進。影像顯示，儘管有樹蔭掩護，坦克車上的Z字仍清晰可見，顯示這輛坦克隸屬莫斯科當局部隊。

Some of my foreign followers do not believe that Russians steal washing machines and toilets. Here is a video from the south of Ukraine. Two Russian soldiers steal a washing machine. In Russia, they cannot afford to buy it. pic.twitter.com/Liz9Rp6fFE — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) 2022年10月21日

烏克蘭武裝部隊戰略通訊辦公室（StratCom）是在21日取得這些影像，發布在社交媒體並表示：「兵力世界第二的軍隊，也是第一支掠奪者軍隊正進行一項特別行動，從住家所有者手中解放了一台洗衣機。任何罪犯都無法避免被懲罰。」

網路論壇Reddit論壇也開玩笑表示，俄軍顯然從未見過洗衣機。