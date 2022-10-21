俄人9月出逃躲動員令 銀行資金流出達75億美元

烏俄戰爭的戰場已從烏克蘭擴及俄國本土。俄軍一架蘇愷-34（Su-34）戰鬥轟炸機17日在俄國葉伊斯克一處住宅區墜毀，造成居民嚴重傷亡，俄國救難人員18日清理事故現場。（美聯社）

俄羅斯 中央銀行今天表示，俄國 公民9月間從各家銀行提領了4580億盧布（約75億美元）現金，其中大部分資金流出是在9月下半月，當時離開俄國的人數越來越多。此外，俄羅斯入侵烏克蘭 進入第240天，俄羅斯總統普亭昨下令本土幾個地區「提高警戒」，包括首都莫斯科。

路透報導，普亭9月21日下令二戰結束以來首次動員，試圖召集30萬人。在克里姆林宮宣布所謂「局部動員」後，數十萬人離開了俄羅斯。俄羅斯央行報告稱：「人們…傾向在壓力或不確定的狀況下提領現金，例如在年初，但接著他們通常會將錢存回銀行。」

而自動員令實施後，西方國家企業也進一步撤出俄國、部分中產階級逃離，使莫斯科深受影響。全國多個地區提高警戒後，可能對交通運輸實施限制；但莫斯科市長索比亞寧仍堅稱，1250萬市民的生活將維持「正常」，現階段不會採取對正常生活設限的措施。

目前俄軍在前線未占上風，烏軍持續收復被占領的土地。分析人士表示，烏克蘭部隊收復失地的同時，正在收繳俄軍逃跑時遺棄的軍用車輛和武器，其中有些已被用來對付入侵的俄軍。

英國情報分析公司詹氏資訊集團（Janes）一名分析師說：「烏克蘭人繳獲許多陸地裝備。」估計至少有200輛車輛、45輛戰車、70輛步兵戰鬥車和30門火砲。其中許多在東北地區哈爾科夫戰場上被繳獲。

法國軍方一名高級官員稱，通常情況下，「會在放棄裝備之前先予以摧毀」。然而，俄軍司令部可能沒下達這項命令，或者他們沒裝備這麼做。

社群媒體上則流傳不少戰場上的最新畫面。近日一輛俄軍T-80BV戰車遭烏軍攻擊，失去一條履帶，車組人員則疑似受傷或死亡。但戰車的發動機仍在運轉，因此在原地失控繞圈，形成如「麥田圈」般的景象，而地上大量的車痕顯示其應該失去控制一段時間。

近日一輛俄軍T-80BV戰車失控「原地繞圈」的影片在推特上瘋傳，詭異畫面讓網友直呼是「麥田圈的製作方法」。（取材自推特）

也有網友補充該影片後續發展，從片中可見一名疑似該戰車組員的俄軍士兵在戰車上摸索，甚至將身體伸進駕駛座，疑似準備回收戰車。但行動全被頭上監視的烏軍無人機發現，最終遭無人機投擲的炸彈炸飛戰車，生死未卜。