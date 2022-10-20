烏克蘭糧食出口接近戰前水準 但前景依然堪憂

烏克蘭9月的穀物、蔬菜與食用油出口量達690萬公噸，已非常接近去年9月的水準。 （路透）

烏克蘭 農產品出口量已大致恢復到俄烏戰前水準，有助於緩解全球糧價上漲壓力。烏克蘭農業政策與糧食部指出，9月穀物、蔬菜與食用油出口量達690萬公噸，已非常接近去年9月時的710萬公噸。

10月出口量也在加速，秋季以來農產品出口量共達1,040萬公噸，比整個夏季多出100萬公噸。

不過分析家表示，儘管出口量回升，但烏克蘭糧食出口仍存在重大障礙，因為出口作業主要是經由黑海沿岸港口；而這條運輸線能否順暢，高度依賴俄羅斯 的合作，而俄羅斯已多次暗示可能退出糧食出口合作協議。

分析家並指出，最近出口激增，一部分是因為之前糧食無法出口，累積大量庫存所致。由於今年受到戰爭干擾，俄軍仍控制烏克蘭大片的農地。加上缺乏資金、人力及肥料飆漲，使農民栽種糧食面積縮小，因此未來出口量可能劇減。最近俄軍強力轟擊烏克蘭，也重創烏克蘭的農業基礎設施。

農產品經紀商指出，目前農作物的生長情況令人失望。截至17日止，烏克蘭農民共栽種250萬公頃的冬麥，遠比戰前的390萬公頃要少。而且肥料供給減少，且品質低落，也可能使穀物產量降低。

最近國際糧價雖然回跌，但仍比戰前高出甚多，使一些開發中國家陷入糧食短缺困境，尤其是受到乾旱襲擊的非洲東部。聯合國糧價指數顯示，目前價格仍比2020年初疫情 爆發之前高出45%。