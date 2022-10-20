俄軍無人機對上烏軍防空系統 NGO將雙方成本估算出來了

俄羅斯最近連日使用廉價的伊朗製無人機攻擊烏克蘭城市，但分析指烏克蘭擊落這些「自殺」無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。資料照片。（Getty Images）

俄羅斯 最近連日使用廉價的伊朗 製無人機攻擊烏克蘭 城市，衛報19日引述一分非政府組織（NGO）的分析指出，烏克蘭擊落這些「自殺」（Kamikaze）無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。

根據報導，合計161架「見證者-136」式（Shahed-136）、1架較大的「見證者-129」式（ Shahed-129）與4架更加龐大的「遷徙者-6」式（Mohajer-6）無人攻擊載具於過去一個月被烏克蘭的防空系統擊落。

因為伊朗製「見證者-136」式無人機價格達到每架2萬歐元至5萬歐元，NGO「Molfar」的軍事分析師因此估計，俄羅斯最近幾周對烏克蘭發動無人機攻擊失敗的總成本落在1166萬美元至1790萬美元之間。

烏克蘭部署了一大堆武器以擊落俄軍無人機，包括 MiG-29戰機、C-300飛彈、NASAMS地面防禦系統與輕兵器火力。根據基於開源情報的分析，烏克蘭的估計成本達到超過2814萬美元。

報導指出，數據納入了9月13日至10月17日之間發射的無人機，結果突顯了俄羅斯用無人機攻擊的低財務成本。儘管如此，「Molfar」執行長史塔羅謝克（Artem Starosiek）表示，利用無人機應被視為莫斯克軟弱的跡象，「俄羅斯正在輸掉這場戰爭，如果他們正從伊朗訂購無人機，意味著他們沒有自己的武器」。

史塔羅謝克也表示，無人機的低飛行路徑讓地面防禦系統難以偵測，因此需要「無人機捕捉」（drone catching）技術以進一步提高破壞率。他說，「我們應該在這些無人機於城市上空移動前了解它們，因為要是你擊中了這些無人機，它可能落下來，並擊中許多的人」。