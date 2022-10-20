我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國債殖利率攀升 股指連跌兩日

傳播反習圖片被警察盯上 留學生家人也遭警告

俄軍無人機對上烏軍防空系統 NGO將雙方成本估算出來了

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯最近連日使用廉價的伊朗製無人機攻擊烏克蘭城市，但分析指烏克蘭擊落這些「自殺」無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。資料照片。（Getty Images）
俄羅斯最近連日使用廉價的伊朗製無人機攻擊烏克蘭城市，但分析指烏克蘭擊落這些「自殺」無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。資料照片。（Getty Images）

俄羅斯最近連日使用廉價的伊朗製無人機攻擊烏克蘭城市，衛報19日引述一分非政府組織（NGO）的分析指出，烏克蘭擊落這些「自殺」（Kamikaze）無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。

根據報導，合計161架「見證者-136」式（Shahed-136）、1架較大的「見證者-129」式（ Shahed-129）與4架更加龐大的「遷徙者-6」式（Mohajer-6）無人攻擊載具於過去一個月被烏克蘭的防空系統擊落。

因為伊朗製「見證者-136」式無人機價格達到每架2萬歐元至5萬歐元，NGO「Molfar」的軍事分析師因此估計，俄羅斯最近幾周對烏克蘭發動無人機攻擊失敗的總成本落在1166萬美元至1790萬美元之間。

烏克蘭部署了一大堆武器以擊落俄軍無人機，包括 MiG-29戰機、C-300飛彈、NASAMS地面防禦系統與輕兵器火力。根據基於開源情報的分析，烏克蘭的估計成本達到超過2814萬美元。

報導指出，數據納入了9月13日至10月17日之間發射的無人機，結果突顯了俄羅斯用無人機攻擊的低財務成本。儘管如此，「Molfar」執行長史塔羅謝克（Artem Starosiek）表示，利用無人機應被視為莫斯克軟弱的跡象，「俄羅斯正在輸掉這場戰爭，如果他們正從伊朗訂購無人機，意味著他們沒有自己的武器」。

史塔羅謝克也表示，無人機的低飛行路徑讓地面防禦系統難以偵測，因此需要「無人機捕捉」（drone catching）技術以進一步提高破壞率。他說，「我們應該在這些無人機於城市上空移動前了解它們，因為要是你擊中了這些無人機，它可能落下來，並擊中許多的人」。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗

上一則

法新社點名 前英相強生想回鍋

下一則

印度籲國民盡速離開烏克蘭 避免前往旅行

延伸閱讀

俄軍撤退 被棄裝備和武器加入烏軍抗敵行列

俄軍撤退 被棄裝備和武器加入烏軍抗敵行列
戰況吃緊 俄撤赫爾松6萬平民 占領區實施戒嚴

戰況吃緊 俄撤赫爾松6萬平民 占領區實施戒嚴
10月20日星座運勢 牡羊好運眷顧 射手當心破財

10月20日星座運勢 牡羊好運眷顧 射手當心破財
烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機

烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭侵烏受挫再出招 宣布烏克蘭4俄占區戒嚴

2022-10-19 10:21

超人氣

更多 >
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點