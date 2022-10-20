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俄烏酣戰之際 俄羅斯新任駐北京大使今抵中國

記者廖士鋒／即時報導
俄國新任駐北京大使莫爾古洛夫20日抵達中國履新。圖為他此前發布影片向中國民眾問好。（圖／擷自俄國駐北京大使館微信公眾號影片）
俄國新任駐北京大使莫爾古洛夫20日抵達中國履新。圖為他此前發布影片向中國民眾問好。（圖／擷自俄國駐北京大使館微信公眾號影片）

正當俄烏酣戰之際，在俄羅斯前任駐北京大使杰尼索夫離開北京後一個多月，新任大使莫爾古洛夫宣布已經抵達北京履新。

據俄羅斯駐北京大使館官方微信公眾號20日晚間消息，指出「今天，俄羅斯駐華特命全權大使伊戈爾．莫爾古洛夫已抵達北京履新」。此前在9月13日，俄羅斯總統普亭簽署命令，任命莫爾古洛夫為新任駐北京大使。

資料顯示，爾古洛夫出生於1961年，在2006年到2009年期間擔任俄羅斯駐北京大使館公使銜參贊。2011年，升任俄羅斯外交部副部長，負責亞太地區事務。

前任俄國駐北京大使是安德烈．杰尼索夫，他在2013年4月22日由普亭任命為俄羅斯駐北京特命全權大使，在此後9年多的時間長期負責這項職務，直到2022年9月15日離開中國。

據俄羅斯衛星通訊社報導，杰尼索夫曾在9月7日表示，不認為中俄關係會因中共領導層的人員發生變化而變化，「因為我們的關係已經定型，無論是從中方來說還是從俄方來說，這已經是自給自足的政策，不受人員立場的影響」。

而9月22日，莫爾古洛夫發布中文影片稱，在當今複雜多變的國際形勢下，俄中兩國建立的新時代全面戰略協作夥伴關係具有特殊的意義。在新的崗位上，他願意同中國朋友們積極合作，為落實好俄中兩國元首所達成的重要共識，進一步推動兩國關係全面發展，加強俄中兩國人民之間的傳統友誼而努力。

北京 俄羅斯 普亭

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