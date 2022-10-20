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中使館2度籲僑民撤離 分析：俄軍越受挫 北京處境越難

記者羅印冲/即時報導
烏克蘭基輔救護員照顧因無人機襲擊受傷的傷者。（美聯社）
烏克蘭基輔救護員照顧因無人機襲擊受傷的傷者。（美聯社）

烏克蘭戰爭邁入第八個月，中國駐烏克蘭使館發布撤離指南，以更具體計畫再次呼籲僑民撤離。專家分析，此舉意味著中國認為烏克蘭危機將持續，並且升級，而俄羅斯在戰場上越占下風，中國的處境就會越困難。

香港01報導，中國駐烏克蘭大使館19日清晨發布《關於為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排的通知》，指烏克蘭安全形勢仍然複雜嚴峻，存在較大不確定性。

使館指出，對於計畫根據局勢變化隨時準備自行撤離的人員，除了做好汽車、油料等準備外，需關注烏克蘭周邊第三國的入境和停留政策。

使館也建議暫無計畫撤離烏克蘭的中國僑民提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需；也列出烏克蘭一些周邊國家對中國公民入境政策及赴華航班訊息，以及通過巴士集中撤離至第三國的訊息。

據報導，這是中國外交部五天內第二次呼籲在烏中國公民撤離。中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」上星期六（15日）稱，駐烏克蘭使館將協助組織有需要人員撤離轉移，呼籲僑民與使館聯繫。

俄羅斯過去一周頻向人口密集的首都基輔發動襲擊，以報復克里米亞大橋被炸。俄軍在地面上也面對烏軍強力反攻，接連在東部和南部遭受重挫。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼職高級研究員多西（James Dorsey）接受新加坡《聯合早報》訪問指出，就目前的戰爭態勢，中國發布撤離指南並加大力度呼籲僑民撤離是完全合理，即局勢越來越不安全。他說：「中國相信這將是一場長久的戰爭，而且會變得更糟糕。」

多西認為，在更宏觀層面，俄羅斯和中國雖是「友誼無上限」的盟友，但隨著俄軍在戰場遭重挫，中國的處境就越困難。「在整個戰爭期間，中國在所有問題實際上都在走鋼絲。但他們並沒有真正豁出去，打破西方的制裁，或給予俄羅斯足以扭轉局勢的援助。」

俄羅斯總統普亭今年9月與中國國家主席習近平會晤中表示，理解中國對烏克蘭局勢的「疑問和關切」。

多西研判，那顯然不是普亭想說的話。「在這方面，中國的立場前後一致。你甚至可以說，中國的撤離指南來得有點晚。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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