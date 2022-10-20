烏克蘭軍方：1個月擊落223架伊朗製無人機

烏克蘭軍方1個多月來擊落223架伊朗製無人機，圖為一架襲擊基輔的無人機殘骸，當局認為這是伊朗製造的「見證者-136型」。（路透）

俄羅斯 本周在烏克蘭 各地展開自殺式無人機攻擊後，烏克蘭軍方今天表示，自9月13日擊落第一架伊朗 製「見證者-136型」（Shahed-136）自殺式無人機後，烏軍1個多月來已擊落223架伊朗製無人機。此外，據傳伊朗不只供應無人機，還派遣訓練員到克里米亞培訓俄軍，面對俄羅斯自殺式無人機一波波攻勢，北約將援烏「數百個干擾器」。

中央社引述法新社報導，烏克蘭近幾周來指控伊朗供應俄羅斯「見證者-136」無人機，這型無人機搭配攻擊彈頭，基輔當局呼籲歐盟對伊朗祭出制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示，伊朗供應俄羅斯攻擊型無人機在烏克蘭戰爭中使用，歐盟在蒐集「足夠的證據」後，將對伊朗實施新制裁。

紐約時報和CNN報導，美國情報官員指出，伊朗不僅提供給俄羅斯自殺無人機，甚至向克里米亞派遣數十位訓練員，協助俄軍克服有關伊朗無人機的操作問題。

前五角大廈高階官員和中央情報局官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）說，「向烏克蘭派遣無人機和訓練員使伊朗深深捲入烏俄戰爭，並讓伊朗直接參與了造成平民傷亡的行動。」

對此，伊朗外交部18日回應，有關伊朗提供俄羅斯無人機的報導不實，堅稱未向開戰的任何一方提供武器。

面對俄羅斯自殺式無人機一波波攻勢，北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日證實，北約近日將交付防空系統給烏克蘭。此前，史托騰柏格透露，北約將援烏「數百個干擾器」，可使俄羅斯和伊朗的無人機失效。

報導稱，德國已交付烏克蘭1套IRIS-T SLM防空系統，美國預計援助6套「國家先進防空系統」（NASAMS），然而無論是IRIS-T SLM或NASAMS，所發射的防空飛彈均以鎖定戰機、巡弋或彈道飛彈等高價值目標為主，用來對付造價估計只有2萬美元的伊朗「見證者-136」，不符成本效益。

也正是在這麼低成本的狀況下，俄軍才能夠大量部署神風無人機來癱瘓燃料庫、發電站等基礎設施目標。

史托騰柏格表示，近期將向烏克蘭提供數百套無人機「干擾器」，他指出，這些「干擾器」將使俄羅斯和伊朗的無人機失效。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯幾乎是「爬著找德黑蘭」求援助武器，這點是虛弱的訊號。他也說俄羅斯此舉等同承認在軍事和政治上都破產了。