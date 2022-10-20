我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

烏克蘭軍方：1個月擊落223架伊朗製無人機

編譯中心╱綜合19日電
烏克蘭軍方1個多月來擊落223架伊朗製無人機，圖為一架襲擊基輔的無人機殘骸，當局認為這是伊朗製造的「見證者-136型」。（路透）
烏克蘭軍方1個多月來擊落223架伊朗製無人機，圖為一架襲擊基輔的無人機殘骸，當局認為這是伊朗製造的「見證者-136型」。（路透）

俄羅斯本周在烏克蘭各地展開自殺式無人機攻擊後，烏克蘭軍方今天表示，自9月13日擊落第一架伊朗製「見證者-136型」（Shahed-136）自殺式無人機後，烏軍1個多月來已擊落223架伊朗製無人機。此外，據傳伊朗不只供應無人機，還派遣訓練員到克里米亞培訓俄軍，面對俄羅斯自殺式無人機一波波攻勢，北約將援烏「數百個干擾器」。

中央社引述法新社報導，烏克蘭近幾周來指控伊朗供應俄羅斯「見證者-136」無人機，這型無人機搭配攻擊彈頭，基輔當局呼籲歐盟對伊朗祭出制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示，伊朗供應俄羅斯攻擊型無人機在烏克蘭戰爭中使用，歐盟在蒐集「足夠的證據」後，將對伊朗實施新制裁。

紐約時報和CNN報導，美國情報官員指出，伊朗不僅提供給俄羅斯自殺無人機，甚至向克里米亞派遣數十位訓練員，協助俄軍克服有關伊朗無人機的操作問題。

前五角大廈高階官員和中央情報局官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）說，「向烏克蘭派遣無人機和訓練員使伊朗深深捲入烏俄戰爭，並讓伊朗直接參與了造成平民傷亡的行動。」

對此，伊朗外交部18日回應，有關伊朗提供俄羅斯無人機的報導不實，堅稱未向開戰的任何一方提供武器。

面對俄羅斯自殺式無人機一波波攻勢，北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日證實，北約近日將交付防空系統給烏克蘭。此前，史托騰柏格透露，北約將援烏「數百個干擾器」，可使俄羅斯和伊朗的無人機失效。

報導稱，德國已交付烏克蘭1套IRIS-T SLM防空系統，美國預計援助6套「國家先進防空系統」（NASAMS），然而無論是IRIS-T SLM或NASAMS，所發射的防空飛彈均以鎖定戰機、巡弋或彈道飛彈等高價值目標為主，用來對付造價估計只有2萬美元的伊朗「見證者-136」，不符成本效益。

也正是在這麼低成本的狀況下，俄軍才能夠大量部署神風無人機來癱瘓燃料庫、發電站等基礎設施目標。

史托騰柏格表示，近期將向烏克蘭提供數百套無人機「干擾器」，他指出，這些「干擾器」將使俄羅斯和伊朗的無人機失效。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯幾乎是「爬著找德黑蘭」求援助武器，這點是虛弱的訊號。他也說俄羅斯此舉等同承認在軍事和政治上都破產了。

澤倫斯基表示，向伊朗求援在戰略上對俄羅斯毫無幫助，只是向世界表明了俄羅斯正蒙受大量損失，現在想要把其他人拖下水，參與他們的恐怖活動。

美國情報官員指，伊朗向克里米亞派遣訓練員，協助俄軍克服有關伊朗無人機的問題。圖為...
美國情報官員指，伊朗向克里米亞派遣訓練員，協助俄軍克服有關伊朗無人機的問題。圖為被烏克蘭軍方打下來、由伊朗製造的自殺式無人機「見證者-136」。(美聯社)

伊朗 俄羅斯 烏克蘭

上一則

美元首見亞裔臉孔 華裔明星黃柳霜登25分硬幣

延伸閱讀

友台義大利準總理梅洛尼：新政府將親北約及歐洲

友台義大利準總理梅洛尼：新政府將親北約及歐洲
烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機

烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機
澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產

澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產
烏克蘭頻遭無人機攻擊 北約加速提供防空系統

烏克蘭頻遭無人機攻擊 北約加速提供防空系統

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」