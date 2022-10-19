烏克蘭軍隊節節挺進 親俄傀儡當局逃出烏南赫爾松市

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak，圖）形容這些行動是「宣傳秀」，同時指控俄國「試圖嚇唬赫爾松人」。路透

親俄羅斯 官員今天表示，他們正在撤離烏克蘭 南部重要城市赫爾松，並開始撤出平民。但烏克蘭官員指控俄國 「試圖嚇唬赫爾松人」，稱烏軍不會朝烏克蘭的城市開火。

法新社報導，莫斯科軍隊2月入侵烏克蘭後，赫爾松（Kherson）是第一座淪陷的大城市，若能收復赫爾松，將是烏軍持續反攻的一大戰果。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，當地居民之前已收到簡訊，呼籲他們在「烏克蘭軍隊開始轟炸前」撤離。

莫斯科扶植的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）則告訴俄羅斯國營電視台，「整個政府今天已遷往」第聶伯河（Dnieper）東岸。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）形容這些行動是「宣傳秀」，同時指控俄國「試圖嚇唬赫爾松人」。他在通訊軟體Telegram寫道，烏軍「不朝烏克蘭城市開火」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則在推特寫道：「（俄國）傲慢宣布併吞赫爾松，在（莫斯科）紅場（Red Square）煞有其事舉行音樂會不到一個月，自行成立的『市政府』預期烏克蘭將實現正義，就隆重撤退。如果你活在一個虛構的夢幻世界，現實可能很痛。」

赫爾松市位於第聶伯河西岸，而烏軍在8月開始的反攻行動中，已在西岸逐步挺進。

基輔已收復東部大片國土和南部部分土地，不過後來卻遭俄軍以飛彈和無人機空襲，一大部分電力網在冬季逼近前被毀。