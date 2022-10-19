烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機

圖為被烏克蘭軍方打下來、由伊朗製造的自殺式無人機「見證者-136」（Shahed-136）。美聯社

俄羅斯本週在烏克蘭 各地展開自殺式無人機攻擊後，烏克蘭軍方今天表示，烏軍1個多月來已擊落223架伊朗 製無人機。

法新社報導，烏克蘭軍方發布聲明稱：「自9月13日擊落第一架伊朗製「見證者-136型」（Shahed-136）自殺式無人機後，空軍和烏克蘭國防部其他單位已摧毀223架同型無人機。」

歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示，伊朗供應俄羅斯攻擊型無人機在烏克蘭戰爭中使用，歐盟準備在蒐集「足夠的證據」後，對伊朗實施新制裁。

馬斯拉里說：「我們歐盟理事會正在進行蒐集證據的工作，以便歐盟做出明確、快速和堅定的反應。」

歐盟外交官今天告訴法新社，歐盟開始擬定和無人機有關的伊朗個人和實體清單，將加入歐盟的制裁名單之列。

一名外交官表示，這份清單預期將在20日晚間召開的歐洲領袖會議上拍板。

此前伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，引發各地抗議潮後。歐盟已針對此事於前天對伊朗實施最新一輪制裁。

烏克蘭近幾週來指控伊朗供應俄羅斯「見證者-136」無人機，這型無人機搭配攻擊彈頭，基輔當局呼籲歐盟對伊朗祭出制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾17日在歐盟外長會議後表示，針對俄羅斯被控使用伊朗製無人機，目前還在蒐集證據。

他指出，伊朗已否認供應俄羅斯無人機。一旦證明屬實，這類交易將違反聯合國一項禁止伊朗出口特定武器的決議。