俄炸毀烏3成發電廠 澤倫斯基：與俄沒談判空間

烏克蘭國家緊急救難服務處18日公布的照片顯示，首都基輔一處能源設施遭空襲後爆炸起火。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基18日表示，俄國 過去一周針對烏克蘭進行的狂轟濫炸，已摧毀烏國境內約三成的發電廠。烏國首都基輔17日被自殺式無人機強襲後，18日又遭強力空襲，許多能源設施受創，水電供應都出現問題，這波攻擊也意味未來「已沒有與普亭政權談判的空間」。

澤倫斯基用「恐攻」形容俄軍空襲能源基礎設施：「自10日以來，烏克蘭發電廠已有三成被毀，導致各地大規模停電。這樣的攻擊代表沒有任何與普亭政權協商的空間」。

基輔西邊140公里處的日托米爾，人口23萬，市長蘇荷林17日表示，全市斷水斷電。由於冬季將屆，俄國猛轟能源基礎設施，烏克蘭民眾這個冬天肯定難熬。觀察家認為，戰場失利的俄國可能企圖運用烏克蘭民意逼和。

澤倫斯基17日晚間表示：「俄國在戰場上毫無勝算，因此只能試圖以恐攻扳回顏面。為何用這種方式恐攻？俄國要對我們和歐洲乃至於全世界施壓」。

在俄軍針對能源設施攻擊10天後，烏國有1100多個城鎮與村莊停電。此外，俄軍攻擊已造成70多人死亡，240人受傷。

俄國否認針對平民空襲，國防部表示鎖定的都是烏境內的軍事目標和能源基礎設施，而且使用的都是高精準度的武器。

儘管俄國試圖瓦解烏克蘭人民抵抗意志，華盛頓郵報報導，蓋洛普民調結果顯示，有70%烏克蘭人決心繼續奮鬥，直至戰勝俄羅斯 為止，26%希望政府盡快談成停戰協議。這項民調於9月初執行，當時烏軍正強勢反攻俄軍，在烏東及烏南奪回大片失土。多達91%受訪者認為，奪回克里米亞才算戰勝。

調查結果還出現地域分別，基輔和烏克蘭西部分別有83%和82%受訪者強烈支持奮戰到底，位居前線的烏東和烏南分別只有56%和58%。

烏克蘭與俄羅斯目前仍在烏克蘭境內交戰中，不過自從烏軍8月開始在南部戰線反攻後，在各地收復大量失土。在本月8日出任俄羅斯對烏行動指揮官的蘇洛威金（Sergei Surovikin）上將接受俄媒訪問時坦承，目前赫爾松（Kherson）的局勢非常艱困。