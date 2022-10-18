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俄國再發恫嚇 言核武保護兼併烏克蘭4州

中央社莫斯科18日綜合外電報導
俄國17日使用無人機襲擊烏克蘭基輔的建築物，消防員正在搶救。美聯社
俄國17日使用無人機襲擊烏克蘭基輔的建築物，消防員正在搶救。美聯社

俄羅斯總統普亭威脅動用核武使得俄國與西方緊張情勢升高之際，克里姆林宮今天宣稱，近幾週宣告自烏克蘭兼併的4個州將受到俄國核武的保護。

路透報導，記者問起俄國兼併自烏克蘭的4個地區是否受到莫斯科核子傘保護時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這些領土都是俄羅斯聯邦不可分割的部分，它們都會獲得保護。它們和俄國其餘領土獲得同等的安全保障。」

普亭（Vladimir Putin）上個月揚言，如果有必要，俄國準備動用核武器，以捍衛俄國的「領土完整」。總統拜登（Joe Biden）6日對此表示，這項威脅使得世界比起1962年古巴飛彈危機以來任何時候還更接近「末日決戰」，當年許多人曾擔憂核子大戰恐怕迫在眉睫。

這使得俄國與西方緊張情勢更為嚴重，北大西洋公約組織（NATO）和俄國都料將很快舉行軍事演習，測試核武部隊的戰備。

俄國入侵烏克蘭已8個月，一些分析家認為，由於俄軍近來連遭重大挫敗，普亭有可能訴諸核武。普亭的盟友白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上週即警告西方，不要逼得俄國走投無路。

但另有些分析家表示，爆發核武攻擊的風險被誇大了，因為普亭若膽敢升高情勢，動用核武，不啻是自尋絕路。

北約本週將展開核戰戰備演習，並預期俄國也會很快舉行類似演習，但培斯科夫表示他對此並無所悉。

他說：「舉行演習有知會對方的既定通知制度，這是透過國防部的管道進行。」

克里姆林宮今天也否認俄軍使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭。

培斯科夫回覆相關問題時說，克里姆林宮對於使用這類無人機的事毫無所悉。

烏克蘭領袖指控俄國使用伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機攻擊首都基輔。社群媒體上的一些畫面顯示，類似伊朗這型無人機的三角翼無人機被用在昨天對基輔的攻擊。

俄國 普亭 烏克蘭

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