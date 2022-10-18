我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房費201元 他收1185…川普敲特勤局竹槓？恐涉自我圖利

快樂當義工 但別忘了有些花費可申報抵稅

烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫

中央社基輔18日綜合外電報導
札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）外。路透
札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）外。路透

烏克蘭國家核能機構今天指控俄軍綁架札波羅熱核電廠的2名高階主管；烏國總統澤倫斯基同日批評俄軍在南部港口城市尼古拉耶夫發射飛彈、濫殺平民。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在社群媒體發布聲明稱，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）資訊科技部主任柯斯特克夫（Oleg Kostyukov）和助理廠長奧舍卡（Oleg Osheka）昨天遭到俄軍「綁架」。

聲明指出，「目前，我們對他們的下落或狀況一無所知。」

另一方面，烏國當局表示，在俄羅斯無人機對烏國首都基輔發動致命攻擊的隔日，當地的「電力設施」今天三度遇襲。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，「基輔左岸的一個供電設施遭到3次攻擊。」

另外，一名目擊者告訴路透，一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的1棟公寓大樓，這是今天凌晨當地傳出的3次爆炸聲之一。

這枚飛彈完全摧毀這棟市中心建築物的一個側翼，並在地面留下巨大坑洞。目擊者說，他見到1名消防隊員從瓦礫中拉出1名男子的屍體。

當地官員證實，這枚飛彈的型號是S300。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後痛批俄軍「恐嚇並殺害」平民。

他在Telegram發文稱，「烏克蘭正受到占領者攻擊，他們正繼續做他們最擅長的事情，也就是恐嚇並殺害平民。」

澤倫斯基痛批，「恐怖主義國家無法透過這樣的行動為自己改變任何事情，只會再度證實其具有破壞和殺戮的本性，未來也一定會為此承擔責任。」

烏克蘭 澤倫斯基 札波羅熱核電廠

上一則

俄疑用伊朗製無人機襲基輔 烏克蘭擬與伊朗斷交

下一則

特拉斯被稱幽靈首相 新財相發起英式政變

延伸閱讀

烏克蘭3成電廠被毀 澤倫斯基：跟普亭政權沒談判餘地

烏克蘭3成電廠被毀 澤倫斯基：跟普亭政權沒談判餘地
澤倫斯基「戰爭演講集」將出版 收益全捐

澤倫斯基「戰爭演講集」將出版 收益全捐
組聯合部隊 俄9000士兵、170輛戰車將部署白俄羅斯

組聯合部隊 俄9000士兵、170輛戰車將部署白俄羅斯
俄烏戰爭來首次全女性換囚 烏克蘭救回108人

俄烏戰爭來首次全女性換囚 烏克蘭救回108人

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
一架俄軍蘇愷34戰機今天墜毀在靠近烏克蘭邊境的西南部城鎮葉伊斯克（Yeysk），使當地一棟住宅大樓燃起熊熊火勢，造成至少3人死亡。美聯社

俄蘇愷34戰機墜毀住宅區 大火吞噬房屋 已6死6失蹤

2022-10-17 21:42

超人氣

更多 >
中共20大常委新名單 3名「60後」

中共20大常委新名單 3名「60後」
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡
抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元