烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫

札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）外。路透

烏克蘭 國家核能機構今天指控俄軍綁架札波羅熱核電廠 的2名高階主管；烏國總統澤倫斯基 同日批評俄軍在南部港口城市尼古拉耶夫發射飛彈、濫殺平民。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在社群媒體發布聲明稱，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）資訊科技部主任柯斯特克夫（Oleg Kostyukov）和助理廠長奧舍卡（Oleg Osheka）昨天遭到俄軍「綁架」。

聲明指出，「目前，我們對他們的下落或狀況一無所知。」

另一方面，烏國當局表示，在俄羅斯無人機對烏國首都基輔發動致命攻擊的隔日，當地的「電力設施」今天三度遇襲。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，「基輔左岸的一個供電設施遭到3次攻擊。」

另外，一名目擊者告訴路透，一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的1棟公寓大樓，這是今天凌晨當地傳出的3次爆炸聲之一。

這枚飛彈完全摧毀這棟市中心建築物的一個側翼，並在地面留下巨大坑洞。目擊者說，他見到1名消防隊員從瓦礫中拉出1名男子的屍體。

當地官員證實，這枚飛彈的型號是S300。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後痛批俄軍「恐嚇並殺害」平民。

他在Telegram發文稱，「烏克蘭正受到占領者攻擊，他們正繼續做他們最擅長的事情，也就是恐嚇並殺害平民。」

澤倫斯基痛批，「恐怖主義國家無法透過這樣的行動為自己改變任何事情，只會再度證實其具有破壞和殺戮的本性，未來也一定會為此承擔責任。」