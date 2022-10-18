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組聯合部隊 俄9000士兵、170輛戰車將部署白俄羅斯

中央社／莫斯科17日即時報導
白俄羅斯國防部17日表示，多達9000名俄羅斯士兵和約170輛戰車將部署白俄，以建立一支新的聯合部隊。圖為白俄羅斯總統魯卡申柯2017年9月20日閱兵資料照片。（美聯社）
白俄羅斯國防部17日表示，多達9000名俄羅斯士兵和約170輛戰車將部署白俄，以建立一支新的聯合部隊。圖為白俄羅斯總統魯卡申柯2017年9月20日閱兵資料照片。（美聯社）

白俄羅斯國防部今天表示，多達9000名俄羅斯士兵和約170輛戰車將部署白俄，以建立一支新的聯合部隊。白俄是俄羅斯的重要盟友。

法新社報導，俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭後．近來在戰場頻頻受挫，白俄上週宣布與俄國建立新聯合部隊，加強對邊境的保護和防禦，以免遭受烏克蘭威脅。

白俄羅斯國防部國際軍事合作顧問芮文柯（Valeri Revenko）在Telegram表示，預計抵達白俄的俄羅斯士兵總數多達9000人。

芮文柯表示，俄國也將在白俄部署「大約170輛戰車、多達200輛其他類型裝甲車和多達100門口徑超過100公釐的武器和迫擊砲」。

芮文柯說，俄國部隊將部署到白俄東部和中部的4個訓練場，參與特別涵蓋「戰鬥射擊和防空飛彈發射」的演習。

白俄堅稱，這支部隊將具有獨特的防禦性，目的在確保邊界安全。

白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上周聲稱烏克蘭正在密謀攻擊他的國家，並宣布與俄國建立聯合部隊。

魯卡申柯指控波蘭、立陶宛和烏克蘭訓練白俄羅斯激進分子，「在白俄進行破壞、恐怖攻擊和組織軍事叛亂」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在近日召開的七大工業國集團（G7）會議上，指控俄羅斯「試圖將白俄直接拉入這場戰爭」。

澤倫斯基呼籲在烏克蘭和白俄羅斯邊境，設立一個國際監督任務小組。

魯卡申柯是俄國總統普亭（Vladimir Putin）的盟友，並允許俄軍利用白俄羅斯領土，對烏克蘭發動侵略戰爭，但白俄武裝部隊至今並未參與俄軍對烏克蘭的攻勢。

此外，白俄在財政和政治上相當依賴其主要盟友俄羅斯。

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

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