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俄大量自殺無人機襲烏 伊朗否認賣出2000多架

編譯陳韋廷╱綜合17日電
俄國的「神風」自殺無人機17日出現在基輔上空，飛往攻擊目標。（Getty Images）
俄國的「神風」自殺無人機17日出現在基輔上空，飛往攻擊目標。（Getty Images）

俄烏戰火持續升溫，繼上周大規模空襲後，俄軍17日派出至少28架自殺無人機攻擊烏克蘭，首都基輔發生最少4宗爆炸，與東北部城市蘇梅至少8人死亡，其他城市也出現俄軍無人機。據傳俄國據稱向伊朗訂購了2000多架自殺無人機，每架造價2萬美元，不過，伊朗否認提供無人機給俄國。

綜合媒體報導，俄國17日使用伊朗製造的「神風」自殺無人機，攻擊烏克蘭基輔等城市。基輔市長克利奇科在記者會上表示，俄軍派出28架無人機攻擊基輔，當地多棟建築遭毀，至少發生5次爆炸，首起爆炸在當地時間17日早上6點半。

烏國總理什米加爾指控俄軍對基輔、聶伯城與蘇梅三地發動攻擊，導致數百城鎮與村莊停電，「俄國恐怖分子再次在三個地區攻擊烏國能源基礎設施，尤其是基輔的無人機攻擊，能源設施被毀」。他強烈譴責俄軍攻擊平民與能源設施。

一架俄國無人機殘骸上出現「為貝爾哥羅德報仇」字樣。貝爾哥羅德是俄國鄰近烏克蘭的地區，過去幾天多次傳出油庫、機場遇襲。當地軍事訓練場還傳出遭兩名槍手攻擊，導致11人死亡。

烏克蘭內政部副部長葉寧說，俄國過去24小時的攻擊，已造成烏國585城鎮與村莊停電，並指烏北城市蘇梅一處發電設施遭擊中，導致4人喪生。他警告說：「俄國正尋找所有與能源相關的設施，他們想在能源產業造成混亂。」

另據俄羅斯塔斯社報導，一架俄軍蘇愷34戰機17日起飛後不久便墜毀在南部城鎮葉伊斯克（Yeysk），使當地一棟9層樓高的住宅大樓燃起熊熊大火，造成6人喪命。塔斯社（TASS）援引當地官員說法報導，這起墜機事故還導致6人失蹤、19人受傷。

此外，法媒報導，歐洲聯盟17日預計加強對烏克蘭軍事援助，推出一項訓練1萬5000名烏軍的任務，並加碼提供5億歐元（約4.9億美元）用於武器。歐盟各國外交部長預定在盧森堡召開會議，料將批准相關決議。多名外交官員認為，這項任務應會在下個月開始運作。

俄國國防部事後表示，俄軍持續以高精準武器打擊烏國「軍事指揮設施與能源系統」，並稱擊中「所有指定目標」。

分析家說，俄國這波攻擊使用伊朗製無人機，可能顯示俄國的飛彈庫存已不足。俄國據稱向伊朗訂購了2000多架自殺無人機，這種無人機雖然配備的炸彈威力有限，但能夠精準打擊，且航程達2500公里，能從遠處攻擊目標，但伊朗外交部否認提供無人機給俄國。

部分歐盟國家外交部長呼籲，如果德黑蘭當局被證實涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將對伊朗發動新制裁措施。

俄軍無人機17日在基輔引發爆炸，一名男子倒在爆炸現場路邊。（Getty Imag...
俄軍無人機17日在基輔引發爆炸，一名男子倒在爆炸現場路邊。（Getty Images）

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