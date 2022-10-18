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澤倫斯基「戰爭演講集」將出版 收益全捐

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基即將出版他的「戰爭演講集」，出版商更將其描述為「讓世界大聲疾呼並為自由而戰的戰鬥口號」。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基即將出版他的「戰爭演講集」，出版商更將其描述為「讓世界大聲疾呼並為自由而戰的戰鬥口號」。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）即將出版他的「戰爭演講集」，出版商更將其描述為「讓世界大聲疾呼並為自由而戰的戰鬥口號」。

衛報報導，企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）表示這本演講集收錄澤倫斯基親自挑選的16篇演講，更將「探索烏克蘭自2019年以來的心路歷程」，澤倫斯基更表示「這些演講將幫助讀者了解烏克蘭人，包括我們的願景、原則和價值觀」。

此外，書中還將包含一段全新的引言，澤倫斯基將在其中反思自與俄羅斯開戰開始以來他對自己和烏克蘭的了解。至於該書獲得的所有收益將捐贈給「United24」基金，該基金由烏克蘭政府運營、政府各部委撥付資金以支援該國各地最緊迫的需求。

澤倫斯基指出「支持烏克蘭並非只是一種趨勢、迷因或挑戰，如果你想了解我們來自哪裡、我們想要什麼及要去哪裡，你需要更好地了解我們是誰，而這本書將幫助你」。「經濟學人」（Economist）俄國線編輯奧斯特羅夫斯基（Arkady Ostrovsky）更表示這本書記錄「烏克蘭如何找到自己的聲音和力量」。

這本演講集將於11日24日、在英國、美國、德國、西班牙和葡萄牙等國家出版。

烏克蘭 澤倫斯基 德國

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