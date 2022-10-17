我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

基輔遭自殺式無人機攻擊「神風特攻隊」大規模破壞民宅

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭首都基輔又傳多起爆炸。（Getty Images）
烏克蘭首都基輔又傳多起爆炸。（Getty Images）

俄羅斯烏克蘭之間的軍事衝突近期再度升級，17日又傳出首都基輔在響起空襲警報後至少出現3聲巨大爆炸聲。

BBC報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示城市中部的住宅樓遭到破壞。總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示「此次襲擊來自被稱為『神風特攻隊』無人機(kamikaze drones)」。

據悉，爆炸發生在當地時間上午7點左右，克里契科在Telegram上寫道「救援人員抵達現場，並告訴居民留在防空洞中」。俄羅斯總統弗普亭（Vladimir Putin）曾表示連接克里米亞與俄羅斯的「克赤大橋」（The Kerch bridge）8日才剛發生大爆炸，而他將其歸咎於烏克蘭。

隨後基輔便遭遇多次轟炸，也成為俄烏戰爭期間第一次直接針對基輔市中心的攻擊。值得注意的是普亭本周稍早才表示「沒有必要對烏克蘭進行更大規模的攻擊」，並補充說「大多數指定目標都被擊中，摧毀這個國家並不是目標」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

邊界出現92全裸難民 希臘土耳其互罵文明恥辱、假新聞

下一則

拍片秀鑽石義眼 美癌女「吸睛」36萬粉絲 網讚：眼裡有光

延伸閱讀

拒絕為俄羅斯表演 烏指揮家遭俄軍槍殺

拒絕為俄羅斯表演 烏指揮家遭俄軍槍殺
在港俄羅斯商人銀行服務受限 匯豐開出第一槍

在港俄羅斯商人銀行服務受限 匯豐開出第一槍
降落甲板、飛入機庫…無人機「窺」美艦 5年至少151次

降落甲板、飛入機庫…無人機「窺」美艦 5年至少151次
家人忘記把充電線帶回家 她出動「無人機」外送到府

家人忘記把充電線帶回家 她出動「無人機」外送到府

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
「什麼都能外送！」探討外送員勞動權益問題。圖／三民書局提供

20年資深社會記者轉行外送員 他拆穿年薪7萬美元假象

2022-10-09 17:05
俄國國防部8日宣布，任命強硬派將領蘇羅維基出任烏克蘭俄軍指揮官。（美聯社）

俄國新指揮官蘇維羅基上任 以殘暴與貪腐出名

2022-10-09 16:20

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻