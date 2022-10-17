基輔遭自殺式無人機攻擊「神風特攻隊」大規模破壞民宅

烏克蘭首都基輔又傳多起爆炸。（Getty Images）

俄羅斯 與烏克蘭 之間的軍事衝突近期再度升級，17日又傳出首都基輔在響起空襲警報後至少出現3聲巨大爆炸聲。

BBC報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示城市中部的住宅樓遭到破壞。總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示「此次襲擊來自被稱為『神風特攻隊』無人機(kamikaze drones)」。

據悉，爆炸發生在當地時間上午7點左右，克里契科在Telegram上寫道「救援人員抵達現場，並告訴居民留在防空洞中」。俄羅斯總統弗普亭 （Vladimir Putin）曾表示連接克里米亞與俄羅斯的「克赤大橋」（The Kerch bridge）8日才剛發生大爆炸，而他將其歸咎於烏克蘭。

隨後基輔便遭遇多次轟炸，也成為俄烏戰爭期間第一次直接針對基輔市中心的攻擊。值得注意的是普亭本周稍早才表示「沒有必要對烏克蘭進行更大規模的攻擊」，並補充說「大多數指定目標都被擊中，摧毀這個國家並不是目標」。