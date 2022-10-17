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馬斯克改口：對烏克蘭星鏈服務 無限期免費

編譯中心／綜合16日電
Starlink通訊衛星系統在烏克蘭。（摘自Telegram）
Starlink通訊衛星系統在烏克蘭。（摘自Telegram）

SpaceX創辦人馬斯克日前才說，無法永遠資助提供星鏈（Starlink）低軌衛星聯網服務給烏克蘭，尋求美國國防部的協助。但他隔天又在推特發文改口表示，儘管SpaceX還在虧錢，將繼續「無限期」免費提供烏國星鏈服務。

馬斯克向英國金融時報（FT）證實，SpaceX將「無限期」為烏克蘭的星鏈服務付費。馬斯克在推特發文稱：「管他的...就算星鏈仍在虧損，其他公司也在拿納稅人的數十億元，我們仍將繼續免費為烏克蘭政府（的星鏈服務）提供資金。」他在回應其他推文時說：「我們依然該做好事。」

馬斯克還表示，俄羅斯正試圖「扼殺」烏克蘭的星鏈衛星服務。他推文說：「星鏈是目前戰場上仍在運作的唯一通訊系統，其他全都陣亡了。俄羅斯力圖扼殺星鏈。為了提供保護，SpaceX投入大量的資源保護。即便如此，星鏈仍有可能陣亡。」

SpaceX創辦人馬斯克。（美聯社）
SpaceX創辦人馬斯克。（美聯社）

在俄侵烏後，馬斯克宣布提供星鏈網路服務給烏克蘭，贏得喝采，而星鏈網路的終端機也已成為烏軍的重要通訊工具。SpaceX目前在太空軌道上的星鏈衛星已經超過2300枚。

此外，俄羅斯近日表示，在與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德地區，有一個軍事訓練場遭「恐怖攻擊」，至少11人喪生、15人受傷，兩名槍手當場被擊斃。

不過今天有官員表示，兩名槍手已確認是「獨立國協」（CIS）成員國的公民，來自塔吉克，同樣是志願兵。塔吉克主要信奉伊斯蘭教，而俄羅斯人則主要信仰東正教、伊斯蘭教、猶太教及佛教。據悉，當時槍手和旁人爭執宗教問題，憤而行凶。

烏克蘭 馬斯克 SpaceX

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