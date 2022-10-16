馬斯克：俄羅斯試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務

馬斯克表示，俄羅斯正試圖「扼殺」烏克蘭的星鏈衛星服務。(美聯社)

億萬富豪馬斯克 今天表示，俄羅斯正試圖「扼殺」烏克蘭 的星鏈衛星服務。他還說，無論投入多少資源保護，這項系統仍有可能停止運作。

馬斯克（Elon Musk）推文說：「星鏈（Starlink）是目前戰場上仍在運作的唯一通訊系統，其他全都陣亡了。俄羅斯力圖扼殺星鏈。為了提供保護，SpaceX 投入大量的資源保護。即便如此，星鏈仍有可能陣亡。」

歐亞時報（EurAsian Times）今天報導，馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）9月通知國防部，不能再資助烏克蘭使用星鏈服務，轉而要求政府提供資助。根據SpaceX報告，公司今年為提供烏克蘭星鏈服務已耗費1億2000萬美元，明年料耗費約4億美元。

報導中表示，國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）14日表示，關於星鏈在烏克蘭的衛星服務，國防部已和SpaceX溝通。她還表示，美國可能和SpaceX以外的衛星通訊實體結盟，提供烏克蘭重要的服務。

SpaceX在2018年2月推出的星鏈，屬於次世代衛星網路，主要目標在提供世界各地寬頻網路服務。

9月，馬斯克宣布星鏈衛星網路服務已經遍及各大洲。

烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）2月26日要求馬斯克提供烏國星鏈基地台，以及衛星網路服務。

馬斯克隨即證實，烏克蘭的星鏈服務已經啟動，並承諾將運交給烏克蘭更多終端機。SpaceX目前在太空軌道上的星鏈衛星已經超過2300枚。