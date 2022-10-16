俄接壤烏邊境連2天遭攻擊 電廠被轟、軍事訓練場11死

俄羅斯國防部15日表示，在與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃。圖為貝爾哥羅德地區一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。（Getty Images）

俄羅斯官媒塔斯社報導，俄國國防部 15日表示，在與烏克蘭 接壤的俄羅斯貝爾哥羅德(Belgorod)地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃，並表示這起事件是一起「恐怖行動」。

發生恐攻的訓練場屬於俄羅斯西部軍區，俄新社報導，兩名攻擊者在射擊場向一群志願戰士開火。塔斯社報導，這起事件發生在進行射擊訓練課程時，志願戰士正在準備一項特殊行動，恐怖分子用小型武器攻擊訓練場人員。

俄羅斯軍方沒有提供有關事件或攻擊者身分的進一步細節。到目前為止，沒有人聲稱對15日的訓練場襲擊負責。但官員表示，兩名嫌犯的身分已確認為「獨立國協」(CIS)成員國的公民。

獨立國協由大部分的前蘇聯加盟共和國組成，波羅的海國家、烏克蘭、喬治亞和土庫曼除外。

前一天，貝爾哥羅德地區官員表示，一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。貝爾哥羅德地處烏俄邊界，距離烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）不遠。

俄羅斯正在局部動員，俄羅斯總統普亭稍早表示，已有超過20萬預備役人員被徵召入伍，普亭說目標動員30萬人將在兩周內完成。然而多數俄軍未經充分訓練就被送往前線，迄今已有不少人陣亡，返鄉時已成冰冷遺體。另外俄羅斯與白俄羅斯 軍隊共組聯合部隊。白俄國防部指出，首批俄軍已經抵達白俄。

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，日前親俄部隊宣布向具重要戰略意義的東部城鎮巴赫姆特推進，如今此處堪稱局勢「最為艱困」的戰區。而美國國務院與國防部14日宣布，美國將再向烏克蘭提供7億2500萬美元的軍事援助，運送彈藥與軍事車輛，以增強烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的能力。