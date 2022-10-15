我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

馬斯克改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務

俄軍事訓練場遭恐怖攻擊 至少11死15傷、2嫌當場被擊斃

編譯田思怡／即時報導
俄羅斯國防部15日表示，在與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德(Belgorod)地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃。圖為貝爾哥羅德地區一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。（Getty Images）
俄羅斯國防部15日表示，在與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德(Belgorod)地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃。圖為貝爾哥羅德地區一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。（Getty Images）

塔斯社報導，俄羅斯國防部15日表示，在與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德(Belgorod)地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃，並表示這起事件是一起「恐怖行動」。

發生恐攻的訓練場屬於俄羅斯西部軍區，官員表示，兩名嫌犯的身分已確認為「獨立國協」(CIS)成員國的公民。

獨立國協由大部分的前蘇聯加盟共和國組成，波羅的海國家、烏克蘭、喬治亞和土庫曼除外。

俄新社報導，兩名攻擊者在射擊場向一群志願戰士開火。

塔斯社報導，這起事件發生在進行射擊訓練課程時，志願戰士正在準備一項特殊行動，恐怖分子用小型武器攻擊訓練場人員。

俄羅斯軍方沒有提供有關事件或攻擊者身分的進一步細節。到目前為止，沒有人聲稱對15日的訓練場襲擊負責。

前一天，貝爾哥羅德地區官員表示，一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。

俄羅斯正在局部動員，俄羅斯總統普亭稍早表示，已有超過20萬預備役人員被徵召入伍，其中大多數人仍在接受訓練。

俄羅斯當局宣布日前在克里米亞大橋上發生的卡車爆炸是恐怖行動。俄羅斯聯邦安全局(FSB)指責烏克蘭軍事情報部門策畫了那次爆炸，造成包括卡車司機在內的至少四人死亡，並導致大橋的高速公路部分倒塌。

俄羅斯聯邦安全局表示，俄羅斯已確定12人涉嫌同謀，並逮捕了其中8人。執法部門表示，被拘留者名單包括五名俄羅斯人和三名外國人，他們擁有烏克蘭和亞美尼亞公民身分。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

澤倫斯基：當前最艱困戰線在烏東巴赫姆特

下一則

澳洲暴雨成災 原來是這現象作祟

延伸閱讀

俄稱軍事訓練場遭「恐攻」 釀至少11死、15傷

俄稱軍事訓練場遭「恐攻」 釀至少11死、15傷
遭烏克蘭飛彈攻擊 俄國貝爾哥羅德油庫起火燃燒

遭烏克蘭飛彈攻擊 俄國貝爾哥羅德油庫起火燃燒
被送往麻州葡萄園無證客 成刑事被害人可申請居留

被送往麻州葡萄園無證客 成刑事被害人可申請居留
取物、開炸、裝盤… 薯條機器人美國速食店上班 效率高

取物、開炸、裝盤… 薯條機器人美國速食店上班 效率高

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03
美國前總統川普8日在內華達明登太浩機場舉行的「拯救美國」集會上向支持者發表談話。（歐新社）

川普籲俄烏趕快談判：否則恐引發第三次世界大戰

2022-10-09 06:58

超人氣

更多 >
心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌
鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

世說新聞/台裔教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？