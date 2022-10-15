俄軍事訓練場遭恐怖攻擊 至少11死15傷、2嫌當場被擊斃

俄羅斯國防部15日表示，在與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德(Belgorod)地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃。圖為貝爾哥羅德地區一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。（Getty Images）

塔斯社報導，俄羅斯 國防部15日表示，在與烏克蘭 接壤的俄羅斯貝爾哥羅德(Belgorod)地區的一個訓練場遭到襲擊，至少11人喪生，15人受傷，兩名嫌犯當場被擊斃，並表示這起事件是一起「恐怖行動」。

發生恐攻的訓練場屬於俄羅斯西部軍區，官員表示，兩名嫌犯的身分已確認為「獨立國協」(CIS)成員國的公民。

獨立國協由大部分的前蘇聯加盟共和國組成，波羅的海國家、烏克蘭、喬治亞和土庫曼除外。

俄新社報導，兩名攻擊者在射擊場向一群志願戰士開火。

塔斯社報導，這起事件發生在進行射擊訓練課程時，志願戰士正在準備一項特殊行動，恐怖分子用小型武器攻擊訓練場人員。

俄羅斯軍方沒有提供有關事件或攻擊者身分的進一步細節。到目前為止，沒有人聲稱對15日的訓練場襲擊負責。

前一天，貝爾哥羅德地區官員表示，一座電廠14日遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。

俄羅斯正在局部動員，俄羅斯總統普亭 稍早表示，已有超過20萬預備役人員被徵召入伍，其中大多數人仍在接受訓練。

俄羅斯當局宣布日前在克里米亞大橋上發生的卡車爆炸是恐怖行動。俄羅斯聯邦安全局(FSB)指責烏克蘭軍事情報部門策畫了那次爆炸，造成包括卡車司機在內的至少四人死亡，並導致大橋的高速公路部分倒塌。

俄羅斯聯邦安全局表示，俄羅斯已確定12人涉嫌同謀，並逮捕了其中8人。執法部門表示，被拘留者名單包括五名俄羅斯人和三名外國人，他們擁有烏克蘭和亞美尼亞公民身分。