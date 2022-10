馬斯克改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務

太空探索科技公司(SpaceX )創辦人馬斯克 昨天稱欲停止資助烏克蘭 的星鏈網路服務,他今天又改口說,儘管公司仍在虧錢,SpaceX將繼續為烏國星鏈服務提供資金。

馬斯克(Elon Musk)在推特發文稱:「見鬼!…雖然星鏈(Starlink)仍在虧損,而且其他公司正爽拿納稅人的數十億元,但我們仍將繼續免費為烏克蘭政府提供資金。」

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free