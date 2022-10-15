制裁喊假的？近半歐盟國增加進口俄商品 德國買最多

俄媒14日稱今年6月近半數歐盟國家增加進口俄國商品。（路透）

俄羅斯今年2月底對烏克蘭 開戰以來，遭到西方國家大舉制裁，禁止進口俄國 產品。然而據俄國衛星通訊社報導，今年6月有13個歐盟國家增加進口俄國商品，將近一半成員國，其餘14國則減少購買。

增加進口俄國商品的國家中，斯洛維尼亞6月進口量比5月成長近1倍，西班牙月增率亦達69%，第三名是瑞典的48%。若以進口價值計算，德國進口價值35億歐元（約34.1億美元）的俄國貨品，之後依序是義大利的26億歐元（約25.3億美元）跟荷蘭的17億歐元（約16.5億美元）。

至於在6月減少俄國商品進口最多的是賽普勒斯，較5月減少92%，之後是奧地利的40%和盧森堡的37%，芬蘭也減少27%、葡萄牙和捷克減少23%。

另一方面，俄軍在前線近期受挫，烏克蘭臨時被占領土收復部昨晚表示，過去一個月，烏克蘭武裝部隊已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落，其中75處位在具有高度戰略性的赫爾松，另有502個在東北部的哈爾科夫。此外，有43個收復聚落在頓內次克、7個位於盧甘斯克。官網發布的聲明中表示：「獲得解放的烏克蘭領土面積已大大增加。」

烏克蘭臨時被占領土收復部10月13日晚間表示，烏克蘭武裝部隊過去一個月已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落。圖為7月26日赫松居民逛市場。（路透）

路透無法獨立證實這些戰地消息，烏克蘭軍方和總統府也未立即證實這些消息。

不過，據悉赫爾松親俄官員已呼籲居民逃往俄國，而莫斯科當局也允諾協助，凸顯俄方已快掌控不住該地區。

俄方扶植的赫爾松行政首長薩爾多昨建議當地居民逃往其他地方，以免遭到飛彈攻擊。俄國副總理胡斯努林已應允支援。首批民眾14日抵達俄國南部羅斯托夫地區。

除了戰場上越發弱勢外，克宮態度也看似軟化。發言人佩斯科夫昨表示，俄對烏特殊軍事行動的目標未變，但可以透過協商達成目標，這已是俄方近來多次對談判表現出開放立場。

烏克蘭14日慶祝「衛士日」，基輔市中心舉辦「亞速營—馬立波的天使」露天展覽，展出死守馬立波鋼鐵廠而戰死的士兵生前身影。圖為一名女子頭靠在親戚的照片上哀思。（Getty Images）

在另一方面，自烏俄戰爭開打以來，全球首富馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX ）已提供烏國2萬套星鏈（Starlink）衛星服務設備，但9月卻致函美國國防部，若美方每月不出資數千萬美元，可能會停止資助烏國繼續使用該設備。

CNN報導，實際上85％星鏈費用全由美國、波蘭或其他組織資助，不具名美國國防部高層怒批SpaceX「厚顏無恥」。消息人士研判，SpaceX是想從政府身上獲益，或想藉此表達「我不玩了」。馬斯克日前曾建議烏克蘭放棄克里米亞、在俄國占領區重新舉行公投及宣布永久中立來換取和平，引來烏方譴責。