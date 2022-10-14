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馬斯克：星鏈無法無限期提供烏克蘭網路 星鏈仍在虧損

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克說，星鏈無法無限期負擔在烏克蘭的網路支出。路透
馬斯克說，星鏈無法無限期負擔在烏克蘭的網路支出。路透

地球首富馬斯克警告，旗下的SpaceX公司，無法無限期承擔為烏克蘭提供星鏈（Starlink）衛星網路服務的費用。馬斯克也透露，Starlink還在虧損。

馬斯克14日推文說，SpaceX不會要求回收之前在烏克蘭提供網路的費用，但無法一直金援烏克蘭，或再多發送數千個衛星天線。他說，在烏克蘭部署的天線，網路用量比一般家庭多100倍。

一周前馬斯克表示，星鏈在烏克蘭支出的成本已達8,000萬美元，到年底前可能突破1億美元關卡。

馬斯克14日在另一則推文中表示，星鏈仍在虧錢。他還說，有次參加一個太空會議時有人問道，星鏈的目標是什麼？他老實回答：不要破產。

烏克蘭數位轉型部長費多洛夫曾說過，烏克蘭免費獲得星鏈的衛星天線，但馬斯克和提供烏克蘭多數天線的美國國際開發署（USAID）及歐洲機構，可能另有安排。星鏈的衛星天線，對支持烏克蘭的基礎設施和地面部隊至關緊要。

CNN 13日報導，SpaceX 9月曾警告美國五角大廈，可能無法再支應烏克蘭的星鏈服務，除非美國軍方每月提供數千萬美元的金援。

馬斯克近期激怒了包含總統澤倫斯基在內的烏克蘭人民，因為他暗示，烏克蘭應該和俄國談判，並放棄克里米亞半島。

彭博資訊報導，根據烏克蘭官媒Ukrinform引述的政府數據，烏克蘭共有2萬組星鏈終端設備，由USAID、波蘭、歐盟和其他民間企業共同提供。負責烏克蘭資安的政府官員表示，波瀾為烏克蘭購買了11,7000組星鏈的終端設備。

烏克蘭 馬斯克 SpaceX

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