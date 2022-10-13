我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

中共20大前夕 白宮：不希望現狀被改變 尤其是動武

衛生紙之亂再起？俄出口禁令將使廁所衛生紙變貴變薄

編譯林奇賢／綜合外電
俄羅斯禁止出口樺樹，已導致紙漿供應吃緊，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊。歐新社
俄羅斯禁止出口樺樹，已導致紙漿供應吃緊，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊。歐新社

俄羅斯禁止出口樺樹，已導致紙漿供應吃緊，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊，並且正在全球引發一系列效應，每個捲筒衛生紙將變得更薄、更貴。

彭博資訊報導，為報復歐美國家對俄國實施的制裁，俄國3月禁止樺樹出口，估計將導致約80萬~120萬公噸的紙漿供應消失於市場。由於能源價格飆升，大幅提高能源密集的製造成本，紙漿價格今年來已上漲約45%，現在隨著歐洲衛生紙製造商巨擘開始感受到供應吃緊，正被迫到更遠的地方取得原物料。

總部位在赫爾辛基的PTT研究機構研究主任Paula Horne說：「從國外取得木材的需求並未緩解。」歐盟統計局數據顯示，芬蘭是歐洲第二大紙漿生產國，僅次於瑞典，約10%的木材供應來自俄羅斯。芬蘭和瑞典是用於廁紙或面紙這類紙漿的關鍵生產國，北半球其他地方的樹木則較適合生產不易撕開的紙，例如紙箱用的瓦楞紙。

雪上加霜的是，紙漿廠的幾次意外停工，也正限制全球紙漿供給。芬蘭勞工在今年稍早發動的一次罷工，衝擊了三個月的產量擊。西班牙乾旱也導致Ence Energia Y Celulosa從7月起，關閉旗下位於龐特維德拉的紙漿廠。巴西Suzano已暫停位於阿拉克魯斯的一條紙漿產線近60天，以便在第4季進行設備升級。市場今年1~9月已損失逾140萬噸的紙漿。

西班牙國際銀行（Santander）研究分析師Rafael Barcellos表示，紙漿市場在明年年下半年之前都將維持供應緊俏，唯有在智利和烏拉圭目前在興建的工廠明年開始出貨後，紙漿價格才會逐漸下降。

芬蘭紙張生產商Stora Enso表示，來自俄羅斯的樹木資源減少，已迫使該公司改變配方，使用長纖維的紙漿。這類紙漿會降低衛生紙的柔軟度，而且會提高衛生紙價格。

俄羅斯 瑞典 俄國

上一則

烏軍反攻似續有斬獲 赫爾松魁儡首長要俄助撤平民

下一則

印度婦女齋戒節 右翼人士憂女性遭誘惑改信伊斯蘭教

延伸閱讀

烏軍反攻似續有斬獲 赫爾松魁儡首長要俄助撤平民

烏軍反攻似續有斬獲 赫爾松魁儡首長要俄助撤平民
與厄多安面商 普亭：考慮在土耳其建置天然氣中心

與厄多安面商 普亭：考慮在土耳其建置天然氣中心
澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看
俄控烏「恐攻」炸克里米亞大橋 已拘捕8嫌

俄控烏「恐攻」炸克里米亞大橋 已拘捕8嫌

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年
「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲
拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜