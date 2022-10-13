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與厄多安面商 普亭：考慮在土耳其建置天然氣中心

中央社哈薩克阿斯塔納13日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭(右)與土耳其總統厄多安會面。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(右)與土耳其總統厄多安會面。(美聯社)

俄羅斯總統普亭今天告訴土耳其總統厄多安，莫斯科將考慮在土耳其開發「天然氣中心」。俄羅斯對歐洲的供氣因入侵烏克蘭遭到相關制裁和天然氣管線外洩而中斷。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）今天在哈薩克首都阿斯塔納與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）面對面磋商時告訴對方：「即使是要送往歐洲，已經證明土耳其是當前最可靠輸送路線。我們可能考慮在土耳其建置一個供應其他國家的天然氣中心的可能性。」

儘管安卡拉和莫斯科在敘利亞和其他地方的衝突存在諸多歧見，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，厄多安致力維持莫斯科與西方對話管道暢通。

普亭會見厄多安時還說：「那將是個平台，不只是為了輸運，也為了決定（天然氣）價格…當前相關價格高得過分，我們可以對此正常調節，不摻入政治色彩。」

自從烏克蘭戰爭開打以來，天然氣價格就漲翻天。俄羅斯抑制供給，回應西方制裁，歐洲一直在努力尋找替代能源供應。

路透社報導，普亭提出上述提議之際，俄羅斯正尋求以能源作為槓杆繼續對歐洲發揮影響力，並且改變經由波羅的海北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送。北溪管線上個月在爆炸中受損，當局持續就此進行調查。

普亭告訴厄多安：「這座中心有關工作進行過程中，我們可以一起合作建置，當然，它也將是一個平台，不只用於供給，也為了決定價格，因為這是非常重要的問題，定價問題。」

普亭昨天先提議，俄方可藉由將北溪海底管線的天然氣轉供，在土耳其建置一座天然氣中心。這條管線上個月因爆炸而受損。在電視轉播的這場會晤中，厄多安沒有對這項天然氣中心構想作出回應。

普亭今天還表示，送往窮國的穀物量不足。雖然沒有直接點名西方制裁，但莫斯科今天也提到，由於進入外國港口遭遇問題，而且難以取得保險，俄羅斯穀物和肥料出口為之受限。

厄多安則告訴普亭：「我們決心根據伊斯坦保協議，繼續加強穀物出口，以及經由土耳其轉運俄國穀物和肥料到低度開發國家。」

天然氣 普亭 俄羅斯

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