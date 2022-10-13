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澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

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澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

中央社巴黎13日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天以聯合國官方語言感謝外界支持烏克蘭，並譴責俄羅斯併吞烏國土地，其中以簡體中文的推文出現大量留言熱議，許多網友表示此舉「打臉」投下棄權票的中國。

聯合國大會（UN General Assembly）12日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，而俄國的戰略盟友中國則投下棄權票。

➤➤➤聯合國表決譴責俄吞烏4區 中棄權：該決議案沒幫助

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日以英、法、阿拉伯等聯合國正式語言推文，感謝支持烏克蘭的國家，其中也包含簡體中文，然而其主要使用簡體中文的中國卻是投下棄權，引起網友議論，表示澤倫斯基是在「打臉」中國政府。

澤倫斯基以簡體中文寫道：「感謝143個國家支持#聯合國大會『關於烏克蘭領土完整：維護聯合國憲章原則』的歷史性決議。世界已表態：俄羅斯企圖吞並領土是無效的，且永遠不會得到自由國家的承認。」

這則中文推文在不到一小時內已獲得上萬按讚、上千則留言，是其他語言版本的4、5倍，可見議論熱度。

許多網友在下方留言，其中@Gavin_188網友以簡體中文表示，「中文，直接打臉喔」；@DB8906也說，「我以為手機出問題了，中文打臉」。

@youhun256則說，「用中文發推，我覺得太羞愧了」；@bE028dWHiQRUiQ9高呼：「澤連斯基幹得漂亮，用中文發推，還能是給誰看的，懂的都懂，193個成員國投票，143個贊成，共產中國投了棄權票！！」；@Iamsageeeeee則語帶諷刺寫道：「供參：使用這個語言的國家—中國，並不包含在143個國家內」。

@israellim5提醒澤倫斯基，「然而我們很失望中國這個自稱烏克蘭朋友的國家放棄投票。他們是俄羅斯的死黨，換言之，中共也是你們的敵人！拜託和中共保持距離」；@JerryMikutyann則以簡體中文寫道：「請認清中共本質」。

更多中國網友則是表明支持烏克蘭立場，表示中國政府行徑並不代表他們。@Joy_catlover表明，「雖然中國政府棄權，但是我作為一個中國人支持烏克蘭！」；@24hoursbook則說，「這是第一次在澤連斯基的推特上看到簡體中文，我作為一個中國人個人，支持烏克蘭，反對俄羅斯對烏克蘭的侵略。中國政府的行為，不代表我！」

更有中國人表示，「我也知道我們的偽政府在哪裡選擇了棄權票。我深深的為他們感到恥辱」，也有不少中國網友為政府所做的選擇致歉。

聯合國大會以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯聯邦在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投，試圖非法吞併烏克蘭部分領土。

為了這次聯大決議投票，美國在外交上極力遊說各國更明確譴責俄羅斯，但仍有35國投下棄權票，包括中國、印度、南非和巴基斯坦，而中國被視為俄羅斯的戰略盟友。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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