俄官員稱北約心知肚明 烏克蘭加盟會導致第三次世界大戰

路透與塔斯社13日報導，俄羅斯聯邦安全會議副秘書長韋內迪克托夫受訪時表示，烏克蘭加盟北約會導致第三次世界大戰，而北約自己了解這一點。示意圖。（路透 / Alamy / designer491）

路透與塔斯社13日報導，俄羅斯 聯邦安全會議副秘書長韋內迪克托夫（Alexander Venediktov）受訪時表示，烏克蘭 加盟北約 會導致第三次世界大戰，而北約自己了解這一點。

韋內迪克托夫的上司是普亭總統親信、聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。韋內迪克托夫說，烏克蘭申請加速成為北約會員國「更確切說是宣傳舉動」。他指出，「基輔很清楚，這樣一步將意味著保證升級成第三次世界大戰。顯然，這就是他們正在指望的，製造資訊噪音（Informational noise），再次提醒人們注意他們」。

韋內迪克托夫指出，「但考慮到基輔政權的許多成員跟現實脫節，如果那邊有些人真的預期他們的國家被接納進北約，我也不會感到意外」。他表示，「我們還知道，儘管聲明沒被捲入烏克蘭事件，西方人採取的實際行動顯示他們正是衝突的直接當事方」。

韋內迪克托夫提請各界注意，現實是「烏克蘭加盟北約將自動賦予西方捲入（衝突）的一個新特性，即（集體防禦的）第五條將生效」，並指出這種行為對全人類的嚴重後果，「北約成員國自己明白（接納烏克蘭進北約）這一步的自殺性質」。

韋內迪克托夫說，烏克蘭的要求立刻獲得了波羅的海國家在內的東歐人支持，「但更嚴肅的大國，甚至是布魯塞爾（北約總部）本身，毫無熱情地回應了這一倡議，並立即發布一套標準的反論（Counterarguments），不符合聯盟的標準、存在領土爭端等等。不管怎樣，俄羅斯的立場依然不變，烏克蘭加盟北約或美國主持下形成的另一些聯盟，對我們都是不可接受」。