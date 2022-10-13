推特41秒影片 烏喊話法：給更多大砲證明你愛我

對抗俄羅斯侵略，烏克蘭國防部罕見在官方推特帳號上，表達需要更多武器的訴求。（取材自推特）

烏克蘭國防部 今天在推特發布一支41秒長的影片，內容像是寫給法國的一封情書，浪漫地呼籲對方運送更多大砲給烏克蘭，以對抗俄羅斯 的侵略。

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

🇺🇦❤️🇫🇷 pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) 2022年10月12日

來源：twitter

影片以經典法文歌「Je t'aime…moi non plus（我愛你…我並不愛你）」作為襯樂，烏克蘭國防部以此罕見的方式在其官方推特帳號上表達訴求。這支影片發布的時機點，就在俄羅斯近日頻頻對烏克蘭發動致命飛彈襲擊、基輔呼籲西方國家協助其增強防空能力之際。

影片開場先是出現一串字幕，上面寫道：「浪漫的展現有很多種形式」，接著接連出現玫瑰花、牛奶巧克力、還有塞納河畔夕陽的美景。

影片約10秒處再出現一行字幕：「但是如果你們真的想贏得我們的芳心」，緊接著就出現大砲開火畫面，字幕接著寫道：「沒有什麼比155公厘高機動性自走砲更好的了。」

這支以法文為主的影片感謝法國支持。影片近尾聲時出現法國總統馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基兩人掰手腕的照片，這是今年6月馬克宏訪問基輔時所拍攝，影片最後以英文字幕「請給我們更多（武器）」，配上法國藍白紅國旗背景收尾。

中央社引述法新社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，德國承諾提供四套IRIS-T防空系統，烏克蘭已收到第一套。

同時烏克蘭表示，又收復南部赫松州另外五個聚落，分別是諾沃瓦西利夫卡（Novovasylivka）、新格里戈里夫卡（Novogrygorivka）、新卡米揚卡（Nova Kamyanka）、特里福尼夫卡（Tryfonivka）、切爾沃涅（Chervone）。赫松州是俄羅斯近日宣告兼併的烏克蘭四州之一。

路透報導，烏克蘭當局表示在兩個近期俄軍撤退的頓內次克（Donetsk）東部城鎮挖出數十具屍體，其中更包括平民和一名僅一歲大的嬰兒。頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）透露，被挖掘出的屍體身分為當地平民和武裝部隊軍人，目前該鎮已挖掘出55具屍體。

聲明中更提到「最小的（屍體）只有一歲，她跟全家被葬在一起」，曝光的照片可以見到一隻洋娃娃被放在兩個十字架旁，十字架上則寫著生於2021年3月27日的「拉德米拉基西爾」（Lyudmila Kisil）的名字，她與姐姐葉蓮娜（Yelena Kisil）兩人都於2022年5月24日死亡。