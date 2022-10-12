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俄羅斯準備恢復供應天然氣給歐洲 普亭：只需打開龍頭

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於12日。(美聯社)
俄羅斯總統普亭，攝於12日。(美聯社)

BBC與英國獨立報12日報導，俄羅斯總統普亭宣稱，莫斯科準備好經由北溪2號（Nord Stream 2）管線的一條完好管道恢復供應天然氣給歐洲，「現在輪到歐盟採取行動的時候了」。

普亭在俄羅斯能源周（Russian Energy Week）論壇發表演講時指出，俄方可經由北溪管線僅存的一條管道供應天然氣，但應該由歐洲國家決定是否想恢復，「俄羅斯準備好開始這些供應，如他們說的，現在輪到歐盟採取行動的時候了。如果他們想，只需要打開龍頭（Open the tap）」，並稱「我們不在任何事情上限制任何人」。

最近原因不明的爆炸破壞了北溪1號及北溪2號的2條管道之一，導致大規模氣體外洩跟停止服務。俄羅斯指控美國是爆炸的幕後黑手，華府則加以否認。

普亭還表示，對北溪管線發動攻擊的人想要透過阻止俄羅斯廉價天然氣流動來削弱歐洲，「破壞北溪1號與2號的行為是種國際恐怖主義的行為，旨在藉由封鎖供應廉價能源來破壞整個大陸的能源安全」，並聲稱美國想要迫使歐洲轉成進口更昂貴的液化天然氣（LNG）。

普亭說，「想要讓俄羅斯與歐盟之間關係破裂的那些人就是北溪破壞行為的幕後黑手」。據報導，他還提議經由土耳其打造替代的歐洲天然氣樞紐，安卡拉當局則尚未公開評論此事。

俄羅斯 天然氣 普亭

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