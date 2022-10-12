力挺烏克蘭 北約「軍事援助加碼」盼強化各項作戰能力

在俄羅斯發動一連串飛彈襲擊後，烏克蘭以北約為首的盟國宣布再度支援先進防空武器，包括英國、加拿大、法國和荷蘭承諾提供如導彈和雷達等武器，美國稍早也做出類似承諾。(取材自推)

在俄羅斯 發動一連串飛彈襲擊後，烏克蘭 以北約（NATO）為首的盟國宣布再度支援先進防空武器，包括英國 、加拿大、法國和荷蘭承諾提供如導彈和雷達等武器，美國稍早也做出類似承諾。

BBC報導，上述承諾來自西方逾50個國家在北約總部召開會議所討論出的結果，基輔當局更稱讚此次峰會是「歷史性的」。

英國將捐贈防空飛彈以及數百架空中無人機以支持烏克蘭的資訊收集和後勤能力，除了先前已經交付的64門外，還將提供另外18門榴彈砲，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指出「俄羅斯最近對烏克蘭平民區進行不分青紅皂白的襲擊，需要進一步支持那些想保衛國家的人，這些武器將幫助烏克蘭保衛其領空免受攻擊，並加強其整體飛彈防禦」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在12日會議後發表談話稱「我們將盡一切努力確保烏克蘭人擁有所需的一切」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示將向烏克蘭提供防空系統，雖然沒有具體說明細節，但他確實表示其主要功能是保護平民免受無人機侵害。

荷蘭方面則將提供價值1500萬歐元的防空飛彈，加拿大也承諾提供價值超過4700萬加幣的軍事援助，包括衛星通訊和無人機鏡頭等設備。此外，烏克蘭軍方12日宣布「最先進的IRIS-T SLM防空系統已經由德國交付給烏克蘭，將有助於保護國家免受恐怖襲擊」。