俄控烏恐攻炸大橋 拘捕8嫌犯

連結俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋8日因卡車爆炸而起火坍塌，景象駭人。俄烏互相指責，真相撲朔迷離。(Getty Images)

克里米亞大橋8日發生卡車爆炸，俄國 調查認定為恐怖攻擊。俄羅斯聯邦安全局（FSB）12日表示，已拘捕8名嫌犯，包括5名俄羅斯人和3名烏克蘭 和亞美尼亞公民。俄國並指事件主謀是烏克蘭國防部情報總局（GUR）。

路透報導，FSB聲明指恐攻策畫者是GUR局長布達諾夫，及其「雇員與特工」。聲明表示，爆炸裝置用建築聚乙烯薄膜偽裝成數個捲狀物，8月初自烏克蘭敖德薩港經保加利亞、喬治亞與亞美尼亞運來。一輛掛著喬治亞車牌的卡車在4日運載這些炸藥進到俄羅斯，並在爆炸發生前兩天抵達俄國南部城市克拉斯諾達。

連接克里米亞和俄羅斯本土的克里米亞大橋8日爆炸引發大火，橋上公路和鐵路部分被炸毀，同時造成3人死亡。根據FSB的聲明，此案「所有組織者與共犯，包括外國人，將根據俄羅斯法律追究責任」。

烏克蘭官方並未證實參與此案，但部分烏克蘭官員慶祝大橋損毀。

大橋被炸後，俄軍9日起對烏克蘭10多個城鎮發射80多枚飛彈，是開戰以來最大規模的飛彈攻擊，至今至少造成20人喪生。

西方國家隨後表示將提供更多防空裝備協助烏克蘭自衛。烏克蘭國防部長列茲尼科夫說，德國承諾提供4套IRIS-T防空系統，烏克蘭已收到第一套。美國的「國家先進防空系統」（NASAMS）也即將送達，能攔截敵機、巡弋飛彈等目標。

7大工業國（G7）領導人11日和烏克蘭總統澤倫斯基舉行線上會議，會後發布聲明嚴厲譴責俄國以飛彈攻擊烏克蘭民用設施造成無辜平民死傷，將追究俄國總統普亭等人的戰爭罪責，並呼籲白俄羅斯 停止助長俄羅斯侵略。G7領導人警告，「俄羅斯動用任何化學、生物或核子武器，都將面臨嚴重後果」。

在烏東頓內次克前線，俄軍12日砲擊烏軍控制的阿夫迪夫卡市一處市場，至少造成7人喪生，8人受傷。