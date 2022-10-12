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烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭當局11日表示在兩個近期俄軍撤退的頓涅茨克東部城鎮挖出數十具屍體，其中更包括平民和一名僅一歲大的嬰兒。（路透）
烏克蘭當局11日表示在兩個近期俄軍撤退的頓涅茨克東部城鎮挖出數十具屍體，其中更包括平民和一名僅一歲大的嬰兒。（路透）

烏克蘭當局11日表示在兩個近期俄軍撤退的頓涅次克（Donetsk）東部城鎮挖出數十具屍體，其中更包括平民和一名僅一歲大的嬰兒。

路透報導，頓涅次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）透露這些在利曼（Lyman）鎮被挖掘出的屍體身分為當地平民和武裝部隊軍人，目前該鎮已挖掘出55具屍體。檢察總長辦公室指出「當局統計了『新馬斯利亞基夫卡公墓』（Nova Maslyakivka）中共計110條戰壕，其中包括一些『兒童用墳墓』」。

聲明中更提到「最小的（屍體）只有一歲，她跟全家被葬在一起」，曝光的照片可以見到一隻洋娃娃被放在2個十字架旁，十字架上則寫著生於2021年3月27日的「拉德米拉基西爾」（Lyudmila Kisil）的名字，她與姐姐葉蓮娜（Yelena Kisil）兩人都於2022年5月24日死亡。

基里蘭科表示對這55具挖掘出的屍體的初步結果表明死亡原因是「爆炸和子彈造成的」，並補充說「我們也不排除有酷刑的可能性，特別是在平民受害者中」，不過仍需要法醫專家才能確定。

此外，檢察總長辦公室表示在烏東城市斯維亞托戈爾斯克（Sviatohirsk）以西約20公里處挖掘出34具屍體，其中部分出現因暴力死亡的痕跡，包括槍傷、肋骨和顱骨骨折，地雷和爆炸傷害等，聲明中更提到「在一輛汽車中還發現了2名平民被燒毀的屍體，正在調查其身分」。

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