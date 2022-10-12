反擊西方制裁 俄列Meta恐怖組織 凍結銀行資金

俄羅斯將臉書母公司meta列為恐怖份子。(美聯社)

俄羅斯 再出招反擊西方制裁，俄羅斯金融監督局今天將美國科技巨頭、臉書 （Facebook）母公司Meta，列入到該國的「恐怖份子與極端主義者」組織名單中。俄羅斯金融監督局表示，Meta已經在俄羅斯被禁止，禁令要求銀行凍結名單上公司的資金，並暫停為其帳戶提供服務。

自今年3月以來，俄國 民眾已無法在正常情況下使用臉書、Instagram及推特。根據路透今年3月10日披露內部信，俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動入侵，此舉震驚全世界，而Meta則在3月10日宣布，旗下平台允許發表諸如「俄羅斯入侵者去死」之類的言論，但Meta稍後澄清，這一特例僅開放給烏克蘭境內用戶使用。

在此之後，俄羅斯政府便指責Meta縱容「俄羅斯恐懼症」，3月21日，莫斯科Tverskoy地方法院認定Meta為極端主義，封鎖臉書和Instagram，並於6月駁回Meta的上訴。而俄羅斯用戶若想訪問這些網站，僅能透過虛擬私人網路（VPN）。

另據路透報導，擁有以色列、俄羅斯雙重國籍的億萬富豪密爾納（Yuri Milner），2014年偕家人離開俄國。他昨天宣布，自己與家人皆已放棄俄羅斯公民身分。

密爾納是國際投資機構「數位天空科技」（Digital Sky Technologies，DST）的創辦人，透過押注中國電子商務平台阿里巴巴和京東等科技企業發家。

密爾納在推特發文宣布：「俄羅斯併吞克里米亞之後，我和家人於2014年永遠離開俄羅斯。今年夏天，我們正式完成了放棄俄羅斯國籍的程序。」

根據DST網站的介紹，密爾納自1999年起便是以色列公民，且自2014年以來就沒再造訪過俄國。