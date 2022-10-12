我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

反擊西方制裁 俄列Meta恐怖組織 凍結銀行資金

編譯中心╱綜合11日電
俄羅斯將臉書母公司meta列為恐怖份子。(美聯社)
俄羅斯將臉書母公司meta列為恐怖份子。(美聯社)

俄羅斯再出招反擊西方制裁，俄羅斯金融監督局今天將美國科技巨頭、臉書（Facebook）母公司Meta，列入到該國的「恐怖份子與極端主義者」組織名單中。俄羅斯金融監督局表示，Meta已經在俄羅斯被禁止，禁令要求銀行凍結名單上公司的資金，並暫停為其帳戶提供服務。

自今年3月以來，俄國民眾已無法在正常情況下使用臉書、Instagram及推特。根據路透今年3月10日披露內部信，俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動入侵，此舉震驚全世界，而Meta則在3月10日宣布，旗下平台允許發表諸如「俄羅斯入侵者去死」之類的言論，但Meta稍後澄清，這一特例僅開放給烏克蘭境內用戶使用。

在此之後，俄羅斯政府便指責Meta縱容「俄羅斯恐懼症」，3月21日，莫斯科Tverskoy地方法院認定Meta為極端主義，封鎖臉書和Instagram，並於6月駁回Meta的上訴。而俄羅斯用戶若想訪問這些網站，僅能透過虛擬私人網路（VPN）。

另據路透報導，擁有以色列、俄羅斯雙重國籍的億萬富豪密爾納（Yuri Milner），2014年偕家人離開俄國。他昨天宣布，自己與家人皆已放棄俄羅斯公民身分。

密爾納是國際投資機構「數位天空科技」（Digital Sky Technologies，DST）的創辦人，透過押注中國電子商務平台阿里巴巴和京東等科技企業發家。

密爾納在推特發文宣布：「俄羅斯併吞克里米亞之後，我和家人於2014年永遠離開俄羅斯。今年夏天，我們正式完成了放棄俄羅斯國籍的程序。」

根據DST網站的介紹，密爾納自1999年起便是以色列公民，且自2014年以來就沒再造訪過俄國。

網站稱，密爾納在俄國並無資產，他的個人財富97%源自俄國以外的地方，且他從未單獨或在他人陪同下，與俄羅斯總統普亭會面。

擁有以色列、俄羅斯雙重國籍的億萬富豪密爾納（Yuri Milner），2014年...
擁有以色列、俄羅斯雙重國籍的億萬富豪密爾納（Yuri Milner），2014年偕家人離開俄國。他10日宣布，自己與家人皆已放棄俄羅斯公民身分。（美聯社）

俄羅斯 俄國 臉書

上一則

勸說俄烏停火？馬斯克否認通話普亭 「只談過太空」

下一則

買1400萬豪宅猶豫 哈梅被諷好萊塢貧戶

延伸閱讀

俄羅斯控Meta縱容恐俄症 列恐怖主義組織名單

俄羅斯控Meta縱容恐俄症 列恐怖主義組織名單
拜登接受CNN專訪稱普亭是「理性的行為者」 但嚴重失算

拜登接受CNN專訪稱普亭是「理性的行為者」 但嚴重失算
想成為專業人士的PC 祖克柏最新款VR頭戴裝置要價1500美元

想成為專業人士的PC 祖克柏最新款VR頭戴裝置要價1500美元
馬斯克提終結俄烏戰爭計畫前 傳曾與普亭通話

馬斯克提終結俄烏戰爭計畫前 傳曾與普亭通話

熱門新聞

泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖