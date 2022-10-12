勸說俄烏停火？馬斯克否認通話普亭 「只談過太空」

馬斯克。（路透）

億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）否認一份直指他與俄羅斯總統普亭 直接通話，討論有關烏克蘭 之事的報告。

美國政治風險顧問機構歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）在10日一封給客戶的報告中表示，馬斯克告訴他近期曾與普亭通話。布雷默說，這對話發生在馬斯克發出一連串與烏克蘭有關的推文之前，推文內容敦促烏克蘭尋求以談判的解決方式來終結俄烏戰爭，並且永久放棄克里米亞。

馬斯克11日在推特上回應說：「不是這樣的。我只和普亭談過一次，而且那是約18個月之前。主題是太空。」

馬斯克在推文中說，他沒有和普亭討論戰爭，表示如果是討論戰爭的通話是「無意義的，因為當前俄羅斯和烏克蘭的需求沒有交集，甚至不相近。」

布雷默數小時後在推特上回應說：「伊隆·馬斯克告訴過我，他曾與普亭和克里姆林宮直接討論烏克蘭。他也告訴我克里姆林宮的底線在哪裡。」

布雷默說：「我在沒有恐懼或偏袒的情況下誠實寫出，本周的更新也不例外。我長期來欽佩馬斯克身為獨樹一格並改變世界的創業家，我曾公開這樣說過。他不是個地緣政治專家。」

數分鐘後，馬斯克回應了：「人們不該相信布雷默。」

由布雷默著作的歐亞集團每周報告會發送給數千位個人與企業客戶，包括總體避險基金、家族辦公室與國際企業。該公司會對全球顧問網絡所蒐集的資料進行政治風險分析。

此外，俄國連續兩天加強對烏克蘭的空襲，之前曾協調讓烏克蘭穀物出口的土耳其，總統厄多安再度出馬，希望在哈薩克舉行的峰會場邊，能勸說俄羅斯、烏克蘭盡快達成可行的停火，厄多安目前暫定13日與普亭會面。

俄軍地面攻勢受阻，轉而傳出與白俄羅斯合組聯合部隊，引起外界揣測白俄是否加入戰局。白俄政府11日表示，白俄與俄羅斯合組的聯合部隊「純屬防禦性質」，意在捍衛邊界地區。法國政府則警告，白俄若進一步涉及烏克蘭衝突，恐面臨更多制裁。