俄國續對烏克蘭西部報復攻擊 主要針對能源設施

俄軍10日開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。圖為在烏克蘭西部利維夫州遭俄軍導彈襲擊後，冒出濃煙。路透

烏克蘭 西部利維夫州（Lviv）官員今天表示，當地能源設施遭俄羅斯 鎖定為目標攻擊。昨天俄軍開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。

法新社報導，利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）在社群 平台Telegram發文說：「截至此刻，本州兩座能源設施已發生3次爆炸。」

利維夫州首府利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）則說，市區遭到一次攻擊；並說，市內1/3地區斷電，有2個行政區斷水。

路透報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天指控，俄軍蓄意攻擊能源設施以製造「平民無法承受的狀況」，已犯下戰爭罪。

庫列巴在推特發文說：「俄軍攻擊的主要目標是能源設施，他們昨天攻擊了許多目標，今天攻擊了相同以及新的目標。這都是事先精心計畫的戰爭罪行，目的在製造平民無法承受的狀況，而這是數月來俄軍存心採取的策略。」