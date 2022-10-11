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核戰風險升高 G7：俄國動用核武將面臨嚴重後果

上海傳出缺水 居民開始囤水

俄國續對烏克蘭西部報復攻擊 主要針對能源設施

中央社基輔11日綜合外電報導
俄軍10日開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。圖為在烏克蘭西部利維夫州遭俄軍導彈襲擊後，冒出濃煙。路透
俄軍10日開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。圖為在烏克蘭西部利維夫州遭俄軍導彈襲擊後，冒出濃煙。路透

烏克蘭西部利維夫州（Lviv）官員今天表示，當地能源設施遭俄羅斯鎖定為目標攻擊。昨天俄軍開始對烏克蘭發動大規模報復攻擊。

法新社報導，利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）在社群平台Telegram發文說：「截至此刻，本州兩座能源設施已發生3次爆炸。」

利維夫州首府利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）則說，市區遭到一次攻擊；並說，市內1/3地區斷電，有2個行政區斷水。

路透報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天指控，俄軍蓄意攻擊能源設施以製造「平民無法承受的狀況」，已犯下戰爭罪。

庫列巴在推特發文說：「俄軍攻擊的主要目標是能源設施，他們昨天攻擊了許多目標，今天攻擊了相同以及新的目標。這都是事先精心計畫的戰爭罪行，目的在製造平民無法承受的狀況，而這是數月來俄軍存心採取的策略。」

俄方將先前克里米亞大橋爆炸歸咎於烏克蘭，昨天對烏克蘭各地大舉進行報復攻擊。烏克蘭指出，俄軍朝全烏各城市發射了80枚以上飛彈，包括首都基輔，特別是損毀了一些能源設施。

圖為在烏克蘭西部利維夫州的基礎設施10日遭俄軍導彈襲擊後，城市停電一片漆黑。路透
圖為在烏克蘭西部利維夫州的基礎設施10日遭俄軍導彈襲擊後，城市停電一片漆黑。路透

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