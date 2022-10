俄國 10日對烏克蘭 各大城市進行一系列飛彈攻擊,主要鎖定目標為能源基礎設施。根據東歐媒體NEXTA 當天在推特 貼出烏國媒體拍到的畫面,基輔火力發電廠在遭到俄軍兩發3M-54 「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈攻擊後,冒出如原子彈爆炸後出現的蕈狀雲,場面相當駭人。'

影片中的畫面可見,飛彈首先擊中發電廠左側煙囪,煙囪發生爆炸後升起黑色濃煙,並冒出蕈狀雲。數秒後又傳來一聲巨響,畫面中只見天空又飛過一枚飛彈,擊中煙囪的右方區域後發生爆炸,炸出滾滾白煙。

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv. pic.twitter.com/csv8n4j2gY