「報復基輔」俄大規模空襲：普亭恐嚇但戰略意義不大？

基輔橋樑10日遭到俄軍轟炸。（路透）

「俄軍以轟炸平民來恐嚇烏克蘭 ，但戰勢已然逆轉。」俄羅斯 10日對包括基輔在內的烏克蘭各地城市發動自2月開戰以來最大規模的空襲，導致至少14死97傷，還有多地民用設施受襲，使得部分地區斷水斷電以及供暖中斷。俄羅斯總統普亭 宣稱該次攻擊是為報復烏克蘭8日炸毀克里米亞大橋，並威脅若烏克蘭再次攻擊「俄國目標」，俄軍將回以更猛烈攻勢。然而外界分析認為，俄羅斯此次空襲並無改變烏軍節節反攻的戰場情勢，陷於不利局面的俄軍仍將面臨在西方支持下，持續增強軍備的烏克蘭軍隊——此次空襲已讓美國總統拜登承諾為烏克蘭提供先進防空系統，烏俄戰爭正處於轉折點。

遭受空襲的十餘個烏克蘭城市包括位於烏東前線的哈爾科夫、南部的扎波羅熱、以及遠離戰區的首都基輔、西部的利沃夫等等，橫跨烏克蘭全境的攻擊範圍是2月開戰以來最大，烏克蘭當局表示有70處民用基礎建設受損，防空警報響徹各地、數千人躲進防空洞，烏克蘭當局表示空襲造成至少14人死亡、97人受傷。由於擔憂俄羅斯採取進一步攻擊，烏克蘭各級學校已宣布改為線上授課。

路透：俄軍計畫這次空襲已久

普亭8日表示，為報復烏克蘭炸毀連接俄羅斯本土與克里米亞、在烏俄戰爭中擔任重要補給線的克里米亞大橋，俄軍將展開大規模遠程攻擊，但路透引述美國消息指出，以空襲的規模而言，俄軍計畫這次攻擊已久。

俄軍在此次空襲中，共發射84枚巡弋飛彈（烏軍擊落其中56枚）、使用24架自毀無人機（烏克蘭表示攔截其中13架），此外還有7架Tu-160轟炸機於8日從俄羅斯境內，轉移至俄國與芬蘭邊境的奧萊尼亞空軍基地（Olenya airbase），以及6艘裝設巡弋導彈的艦艇部署於克里米亞；烏克蘭情報總局指出，俄軍自10月2日至3日間即開始準備攻擊，目標鎖定烏克蘭人口稠密區域以及民用設施。

俄羅斯10日空襲導致至少14死97傷。（路透）

（路透）

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）亦指出，俄軍10日的轟炸並無命中任何一個烏克蘭軍事設施，受襲的皆為平民地區。俄軍針對平民的做法旋即引發各國譴責，歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）指責：「普亭領導的俄羅斯，再次向全世界展示它即代表殘暴與恐怖。」連遲遲未肯譴責俄羅斯入侵的印度也對烏克蘭局勢升級「表示關切」。

烏克蘭遭受大規模空襲一事，也使烏軍最高指揮官扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）在推特（Twitter）上指出，烏軍現有的防空武器不足，「我們必須使用蘇聯時代的武器來抵禦空襲」，以此敦促西方盡速提供烏克蘭更多軍援，而烏克蘭總統澤倫斯基亦於10日與拜登通電話，並獲得拜登承諾援助烏克蘭「先進防空武器」，以及強調美國及盟友將「讓俄羅斯為其戰爭罪行和暴行付出代價」。

美國國防部先前（9月27日）已表示將於未來兩個月左右的時間內交付烏克蘭先進地對空導彈系統，此外澤倫斯基也向英國及歐洲求助防衛其領空，英國首相特拉斯（Liz Truss）亦在11日的G7緊急峰會上呼籲各國持續堅持支援烏克蘭。

分析師：俄空襲反提高烏士氣

同時，紐約時報、每日電訊報等皆評論指出，俄軍10日的大規模空襲除向平民散播恐懼之外，在軍事上可說毫無意義——烏軍發動攻勢的能力絲毫未損，已連續數周的反攻、奪回俄軍占領區的腳步並未停歇——10日烏克蘭軍方宣布，繼哈爾科夫之後，又收復赫爾松1170平方公里的領土；國防顧問公司Rochan Consulting的分析師穆茲卡（Konrad Muzyka）更直指，俄軍的空襲非但不會對烏軍產生戰略影響，反將提高烏克蘭士氣、以及加快西方向烏克蘭運送軍事設備；《每日電訊報》同樣評論，俄軍對烏克蘭平民又一次的恐嚇行為，引導出的憤怒遠遠勝於恐懼，反而凸顯出俄軍正處於不利局面。

10月，烏軍在東部前線開火。（Getty Images）

事實上，英國政府通訊總部（GCHQ）負責人弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming）亦於11日指出，俄軍接連的敗退不僅讓軍心潰散，也讓俄羅斯民眾愈加意識到普亭誤判俄烏局勢的嚴重程度。

弗萊明爵士表示： 「真相與俄羅斯宣傳機器宣稱的俄軍勝利相差甚遠，烏克蘭在戰場上、網路上的勇敢抵抗正在逆轉戰況。」

同時，弗萊明爵士也指出俄軍在人員和武器方面耗損嚴重，「我們知道——俄羅斯指揮官也知道——他們的補給和彈藥即將用完。」而俄羅斯動員囚犯和數十萬未接受過軍事訓練的新兵上戰場，也在在說明俄軍的情勢非常不利，接下來又可預見烏克蘭防空能力將在美國援助下增強，烏俄戰爭已進入重大轉折點，美聯社更指出，克里姆林宮長年以來從未被挑戰過的威權，如今在戰況危急下，開始動搖。