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飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

白俄稱被烏逼上戰場 宣布與普亭組聯軍 歐盟譴責

編譯中心／綜合10日電
歐盟駐烏克蘭大使馬地‧馬西卡斯，在推特貼出烏克蘭首都基輔市中心遭飛彈擊中爆炸景象。（取材自推特）
歐盟駐烏克蘭大使馬地‧馬西卡斯，在推特貼出烏克蘭首都基輔市中心遭飛彈擊中爆炸景象。（取材自推特）

俄羅斯和烏克蘭的戰況進一步升溫，白俄羅斯總統盧卡申科10日表示，已下令白俄軍隊前往烏克蘭北方，與俄國組成聯軍，並宣稱這是回應基輔對白俄的威脅。歐盟執委會今天譴責俄國空襲基輔和其他烏克蘭城市，並警告白俄不要幫助俄國殺害平民。

盧卡申科在一場國安會議上表示：「烏克蘭會攻打白俄絕不只是流言，他們確實在計畫這一切…，是烏克蘭把我們逼上戰場。」不過盧卡申科並未對此說法提供證據。

白俄羅斯總統盧卡申科（左）是俄國總統普亭（右）的忠實盟友。（美聯社）
白俄羅斯總統盧卡申科（左）是俄國總統普亭（右）的忠實盟友。（美聯社）

盧卡申科表示，兩天前已開始與俄羅斯總統普亭共組軍隊，顯然是克里米亞大橋被轟炸後發生的。他表示白俄收到非官方的警告說，烏克蘭正在計畫「克里米亞大橋第二」，但對細節並未多做說明。

盧卡申科聲稱：「我的回應很簡單，就是要讓烏克蘭總統和其他瘋子知道，如果他們敢動白俄羅斯領土，那克里米亞大橋事件將會像是一場扮家家酒。」

歐盟執委會則敦促白俄不要參與俄國違反聯合國憲章和國際法的「野蠻非法行為」。

歐盟告訴明斯克，立即停止以白俄領土作為最近對烏克蘭平民發動飛彈和無人機攻擊的發射台。

歐盟負責對外事務和安全政策的發言人史丹諾（Peter Stano）說：「任何進一步的行動，特別是白俄軍隊違反絕大多數白俄人民的意願，直接捲入這場戰爭，都將遭遇新的和強有力的限制措施。」

白俄約有6萬兵力。今年稍早，白俄才在邊境部署六支機動部隊，共計約幾千兵力。白俄邊境警衛隊9日並指控烏克蘭在邊境挑起紛爭。

烏克蘭 白俄羅斯 歐盟

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